Betis, Atlético de Madrid y Real Madrid se solidarizan con Colombia tras el terremoto

El mundo del fútbol se unió al dolor de Colombia después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

Ante la tragedia, varios clubes internacionales expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de solidaridad a las víctimas, sus familiares y las comunidades afectadas. Entre ellos estuvieron el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Real Betis y el Tottenham Hotspur, equipos que además mantienen distintos vínculos con el fútbol colombiano.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se registró a las 07:34 horas locales, a una profundidad de 82 kilómetros, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Real Madrid envía sus condolencias al pueblo colombiano

El Real Madrid fue uno de los primeros grandes clubes en pronunciarse sobre la tragedia. La institución recordó además el vínculo que ha tenido con varios futbolistas colombianos a lo largo de los años.

Por el conjunto blanco pasaron jugadores como James Rodríguez, Freddy Rincón y Edwin Congo, mientras que actualmente Linda Caicedo representa a Colombia en el equipo femenino del club.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, se lee en el comunicado del club blanco.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

El mensaje de la institución presidida por Florentino Pérez también incluyó un deseo de recuperación para las personas que resultaron heridas.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, concluyó el club.

Atlético de Madrid se une al mensaje de solidaridad

El Atlético de Madrid también expresó sus condolencias después del terremoto y envió un mensaje de apoyo a las personas afectadas por el sismo.

El conjunto rojiblanco hizo referencia a la magnitud del movimiento telúrico y al dolor provocado por las víctimas.

“Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano”, escribe el club en su cuenta de X.

Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano. — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2026

La institución madrileña se sumó así a los mensajes de solidaridad procedentes del fútbol internacional mientras continuaban las labores de atención tras el terremoto.

Betis recuerda a Colombia y a sus futbolistas

El Real Betis también utilizó sus canales oficiales para expresar su pesar por la tragedia.

La relación del conjunto sevillano con Colombia es especialmente cercana debido a la presencia de dos futbolistas colombianos en su plantilla: el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.

El club “muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia“.

El terremoto generó especial preocupación dentro de la institución por la presencia de los dos jugadores colombianos, además de la estrecha relación que el Betis mantiene con sus aficionados de ese país.

El #RealBetis muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia ??? pic.twitter.com/HoruPiI1i9 — Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) August 10, 2026

Tottenham también manda fuerza a Colombia

El Tottenham Hotspur fue otro de los clubes europeos que se pronunció tras el terremoto. El conjunto inglés cuenta también con un vínculo reciente con Colombia debido al paso de Dávinson Sánchez por sus filas.

“Desde Tottenham Hotspur queremos enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de hoy. Nuestros pensamientos y mejores deseos están con los afectados, sus familias y toda la comunidad colombiana en este momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó el club londinense.

De esta manera, distintos equipos del fútbol europeo se sumaron a las muestras de apoyo hacia Colombia después del fuerte movimiento telúrico.

Desde Tottenham Hotspur queremos enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de hoy.



Nuestros pensamientos y mejores deseos están con los afectados, sus familias y toda la comunidad colombiana en este momento.



¡Mucha fuerza!??? — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 10, 2026

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