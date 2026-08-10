Terremoto paraliza Colombia y el deporte no es la excepción: partidos de fútbol se posponen

El fútbol colombiano modificó su calendario como consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 grados que sacudió al país y provocó destrucción y al menos 20 personas fallecidas en distintas ciudades.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó este lunes que los partidos de la Liga profesional de fútbol, el Torneo de Ascenso y el torneo femenino que estaban programados para este lunes y martes fueron aplazados un día.

La decisión fue tomada por motivos de “bienestar y seguridad” para los aficionados, futbolistas y todas las personas involucradas en la organización y realización de los torneos oficiales.

La ????????? ????? ??? ??????? ??????????? ?????????? – ???????, expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en? pic.twitter.com/IxzcQOjj9P — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

¿Cuándo se jugarán los partidos aplazados en Colombia?

De acuerdo con la Dimayor, los encuentros no serán cancelados, sino que se disputarán un día después de la fecha originalmente establecida.

Los partidos que estaban programados para este lunes 10 de agosto pasarán al martes 11 de agosto, mientras que los encuentros previstos inicialmente para el martes se jugarán el miércoles 12 de agosto.

La programación mantendrá los horarios establecidos originalmente.

“Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”, precisó la Dimayor en un comunicado.

De esta manera, el calendario del fútbol colombiano tendrá un ajuste de 24 horas debido a la situación provocada por el movimiento sísmico.

Dimayor expresa solidaridad tras el terremoto

Además de anunciar el cambio en la programación, la Dimayor expresó su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

El organismo señaló que la medida busca priorizar la seguridad de quienes participan en los encuentros y de los aficionados que acuden a los estadios.

La decisión involucra a los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, de acuerdo con el comunicado difundido por la entidad.

“Desde la Dimayor, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, puntualiza la información.

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