Juan Carlos Osorio alza la voz para unirse a la selección de Colombia

Juan Carlos Osorio es un respetado entrenador colombiano. Osorio ha dirigido grandes procesos e incluso comandó a México desde el banquillo en una Copa del Mundo. Pero el “Profe Osorio” tiene un pendiente y haría todo lo posible para cumplirlo: dirigir a la selección de Colombia.

El estratega colombiano ha comandado un par de procesos en selecciones nacionales; uno fugaz con Paraguay y otro más sólido con México. Peor Juan Carlos Osorio ahora está detrás del conjunto cafetero y públicamente ofreció sus servicios para sumarle a Colombia.

“Si el profe considera que yo le puedo servir en algo a la selección, como asistente, como analizador o en la función que sea, lo haría con mucho gusto por mi país”, dijo el estratega sudamericano.

"Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente técnico, yo voy": Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ?? pic.twitter.com/iwS8oYJ6EM — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026

Juan Carlos Osorio tiene una gran trayectoria a su espalda. El estratega sudamericano dejaría atrás todo su prestigio y aceptaría sumarse al cuerpo técnico del argentino Néstor Lorenzo. Osorio estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal tenga esta oportunidad.

“Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte de esta renovación del fútbol colombiano por un salario mínimo, el que se gana el señor taxista o un señor X, por mi país y por mi gente; yo quiero contribuir y aportar”, agregó.

El objetivo de Osorio

Juan Carlos Osorio quiere aportarle todo su conocimiento a la renovación del fútbol colombiano. El estratega sudamericano fue el entrenador que confió en Gilberto Mora y lo llevó al primer equipo de los Xolos de Tijuana antes de que se ganara las miradas del mundo.

A pesar de que el plan inicial de Osorio es poder sumarle al proyecto de Néstor Lorenzo, el estratega colombiano no descarta la posibilidad de asumir el mando del conjunto cafetero en el futuro.

“Sí quiero ser la cabeza en este proceso de renovación, donde sea que pueda contribuir; puedo ser el uno o el dos. Porque eventualmente, si arranco de dos hoy, a futuro pudiera ser uno. Es el hoy, donde tengo energía, de ser partícipe de este proyecto”, reconoció.

Además de las selecciones nacionales, Osorio ha dirigido a clubes de la talla de Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla, Atlético Nacional, São Paulo, América de Cali, Zamalek, Club Athletico Paranaense, Xolos de Tijuana y Remo.

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