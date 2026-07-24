¿Y James Rodríguez? La sorpresiva Colombia que recibirá el debut de Rafa Márquez con el Tri



Mientras el reloj sigue su marcha, la fecha para el debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana se aproxima. El histórico exfutbolista iniciará su etapa como director técnico del Tricolor el próximo 26 de septiembre en Baltimore, enfrentando a una poderosa Colombia.

Este duelo abrirá una intensa agenda internacional post-Mundial que también incluye choques contra Perú, Estados Unidos y Chile.

?? ¡Llegó la hora de la verdad para 'El Káiser'! ? Revelan rivales de @miseleccionmx para septiembre y octubre ?



?? Rafael Márquez debutará al frente del Tri el 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore.



????? En esta misma Fecha FIFA de otoño, México chocará contra Perú? pic.twitter.com/eHhOpEXTRv — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 24, 2026

A continuación, la agenda completa de la Selección Mexicana para esta ventana internacional:

🇲🇽 México vs. Colombia 🇨🇴

📅 26 de septiembre | 📍 Baltimore

🇲🇽 México vs. Perú 🇵🇪

📅 29 de septiembre | 📍 Red Bull Arena, Nueva Jersey

🇲🇽 México vs. Estados Unidos 🇺🇸

📅 3 de octubre | 📍 Phoenix

🇲🇽 México vs. Chile 🇨🇱

📅 6 de octubre | 📍 Rose Bowl, Pasadena



El inicio de la era post-Mundial 2026



Estos compromisos representan un reto de mediana complejidad para el nuevo cuerpo técnico. De los cuatro rivales, únicamente Estados Unidos y Colombia tuvieron participación en la reciente justa mundialista.

Por su parte, Perú y Chile buscarán reconstruir sus proyectos tras haber quedado fuera de la gran cita de Norteamérica.



Más allá de los rivales, el verdadero foco de atención estará sobre la cancha. Será la primera oportunidad para observar el comportamiento táctico de un equipo bajo el mando de Márquez. El estilo del ‘Káiser’, influenciado por la filosofía de la Masia del Barcelona, promete una distancia notable respecto a las ideas futbolísticas de su antecesor, Javier Aguirre.

Cabe recordar que Márquez formó parte del cuerpo técnico del “Vasco” durante los últimos dos años, un proceso que concluyó con la dolorosa eliminación ante Inglaterra (2-3) en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

¡YA HAY FECHA PARA EL DEBUT DE RAFA MÁRQUEZ! ???



David Medrano revela cuándo, dónde y ante qué rival será el primer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/Ga1D7vOMmA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 24, 2026





Baltimore: Una sede inédita para el “MexTour”



El primer sinodal del 26 de septiembre tendrá como escenario a Baltimore, una ciudad donde el Tricolor jamás se ha presentado. La empresa Soccer United Marketing (SUM) seleccionó esta sede apostando por el impacto en la comunidad mexicana y la fuerte presencia colombiana de la región.

Con este movimiento, los organizadores buscan innovar en nuevas plazas para el “MexTour”, rompiendo la rutina de sedes tradicionales como Pasadena, Texas, Chicago o Arizona.



Un debut bravo ante Colombia



El estreno de Rafael Márquez no será sencillo. Enfrente estará una Colombia que extendió el contrato del estratega argentino Néstor Lorenzo. El cuadro cafetalero mantendrá su sólida base con figuras como Luis Díaz, Camilo Vargas, Luis Suárez, John Lucumí, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

Esta será la oportunidad perfecta para ver si Colombia finalmente deja atrás la influencia de James Rodríguez o si el cuerpo técnico lo sigue manteniendo como el líder moral y deportivo, más allá de que en el pasado Mundial de 2026 su implicación en la cancha vino claramente a la baja.



Para México, este partido representa también una revancha obligada. Sigue fresca la memoria del doloroso 0-4 que los colombianos propinaron al Tri en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

??SELECCIÓN??



?DEFINIDOS LOS RIVALES DEL TRI?



?? ?? ?? ??



Está lista la Fecha FIFA de septiembre y octubre para México. Fechas, sedes y rivales:



?? vs Colombia | 26 Sep | Baltimore

?? vs Perú | 29 Sep | Red Bull Arena, NY

?? vs Estados Unidos | 3 Oct | Phoenix

?? vs Chile |? — Gibrán Araige (@GibranAraige) July 23, 2026





Una agenda de alta intensidad



La FIFA determinó programar esta ventana internacional extendida del 26 de septiembre al 6 de octubre, permitiendo la dosificación y estrategia del plantel:



29 de septiembre vs. Perú: El Tri viajará a la Red Bull Arena de Nueva Jersey, un escenario de recuerdos ríspidos. En ese mismo pasto se vivió aquella célebre y tensa bronca entre Claudio Pizarro y Omar Briseño que se extendió hasta la zona de vestidores.



3 de octubre vs. Estados Unidos: Phoenix recibirá una edición más del Clásico del Río Bravo. México buscará repetir la dosis de la final de la Copa Oro del pasado 6 de julio de 2025, cuando venció al USMNT en el NRG Stadium de Houston.

? ¡Empieza la era Rafa Márquez! Ya tendría fecha para debutar con la Selección Mexicana pic.twitter.com/Fwqw5iZT6H — Alberto Bernard (@betobernard) July 23, 2026



6 de octubre vs. Chile: El cierre de la gira ocurrirá en el majestuoso Rose Bowl de Pasadena. Este partido servirá como un encuentro de agradecimiento para la afición azteca californiana tras el respaldo brindado en el proceso mundialista.

Seguir leyendo:

– Los 4 sinodales de peso que pondrán a prueba el debut de Rafa Márquez en la Selección

– Andrés Guardado niega oferta para sumarse a la Selección Mexicana de Rafa Márquez

-¡Oficial! La selección de México rompe una tradición histórica con su nuevo director técnico















