Los 4 sinodales de peso que pondrán a prueba el debut de Rafa Márquez en la Selección

Las selecciones de Colombia, Ecuador, Perú y Canadá se perfilan como las candidatas naturales para dar el banderazo de salida a la gestión de Rafael Márquez al frente de la selección de México y todo indica que serán los adversarios que elegirá la Federación Mexicana de Fútbol.

En este nuevo ciclo mundialista rumbo al 2030, el “Kaiser” asume el banquillo con una obsesión personal: emular a su mentor, Ricardo La Volpe, y convertirse en el próximo estratega capaz de iniciar y concluir un proceso completo de cuatro años.

Se empiezan a definir los primeros rivales de México en el comienzo de la era de Rafael Márquez ?????



De acuerdo a Mediotiempo, México enfrentaría a Colombia en Baltimore y a Perú en New Jersey en la Fecha FIFA de septiembre ???



Faltaría por confirmar otros dos amistosos que? pic.twitter.com/g01Y1Vvrpi — AS México (@ASMexico) July 21, 2026



Márquez toma las riendas del Tricolor tras el paso de Javier Aguirre, quien en su tercera etapa mundialista logró edificar un equipo competitivo, pero volvió a quedarse atorado en la aduana de los octavos de final ante Inglaterra.

Aquella dolorosa eliminación por 3-2 en el Estadio Azteca dejó una herida abierta y un debate eterno por el polémico cambio que retiró de la cancha a Julián Quiñones en los minutos finales y que seguirá pesando en el ambiente de los aficionados del Tricolor que esperaban que por fin se cambiara la historia.



Los cuatro rivales en la mira de la Federación Mexicana de Futbol vienen de competir en la pasada justa veraniega, dejando sensaciones muy distintas:



Canadá: Firmó una actuación sumamente digna que terminó en octavos tras caer 3-0 ante Marruecos en Houston.



Colombia: Vivió un drama absoluto en la misma instancia; a pesar de ejercer un dominio abrumador durante los 120 minutos, la falta de contundencia los llevó a una fatídica tanda de penales donde cayeron ante Suiza.



Ecuador: Un sinodal con cuentas pendientes. El choque reviviría el volcánico duelo de dieciseisavos de final celebrado en el Estadio Ciudad de México, donde el Tri se impuso con autoridad gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

??? ¡CONFIRMADOS LOS PRIMEROS RIVALES DE RAFA MÁRQUEZ!



Los partidos se jugarán en la fecha FIFA que tomará lugar entre el 21 de septiembre y 6 de octubre #mexico #rafamarquez #seleccionmexicana #futbol pic.twitter.com/JfLP5OGN5U — MARCA México ?? (@MarcaMexico_) July 21, 2026



Esta baraja de encuentros se disputará en territorio estadounidense durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. Será el escenario ideal para que el proyecto de Rafael Márquez empiece a ganar tracción, amalgame su estilo de juego y comience a vislumbrar a las piezas clave que encararán las próximas batallas oficiales de la Nations League.

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