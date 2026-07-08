Juan Carlos Osorio explicó cuál fue el problema de Colombia que lo llevó a la eliminación

La selección de Colombia se convirtió e otra gran decepción del Mundial de 2026. El conjunto cafetero fue eliminado por Suiza en penales en el marco de los octavos de final. Juan Carlos Osorio explicó las razones de la caída colombiana.

El conjunto cafetero tenía el rótulo de favorito en la serie contra Suiza. Se esperaba que Colombia pudiera llegar mucho más lejos en la Copa del Mundo. Sin embargo, Néstor Lorenzo no pudo darle la vuelta a una selección que tuvo problemas con el gol.

“Colombia hoy mostró lo que somos, un equipo que depende exclusivamente de Luis Díaz y James Rodríguez. Vemos que los equipos que mejor juegan en este torneo son los que lo hacen en colectivo, no los que dependen de un solo jugador”, explicó Osorio en unas declaraciones recopiladas por Récord.

La selección colombiana se marcha de la Copa del Mundo con una victoria 1-3 sobre Uzbekistán, pero luego no pudieron marcar más de un gol en sus siguientes cuatro partidos: un gol contra RD Congo, un gol contra Ghana y partido en blanco contra Portugal y Suiza.

Depender de las figuras en el Mundial

Según el análisis de Juan Carlos Osorio, Néstor Lorenzo no fue el único seleccionador que se equivocó en la Copa del Mundo por centrar su juego en individualidades. El estratega colombiano mencionó a otras grandes selecciones que esta idea les pasó factura.

“Portugal se quedó fuera por depender de Cristiano Ronaldo; Brasil se quedó fuera por depender de Vinicius Jr. y ayer vimos cómo Bélgica deja de lado a Lukaku y Kevin De Bruyne para poner a los jugadores que requería ese partido”, agregó el exseleccionador de México.

Así marcha el Mundial de 2026

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