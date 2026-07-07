Colombia decepciona al caer en octavos de final a manos de Suiza

El único sudamericano entre los mejores ocho del mundo será Argentina. Este martes, tras empatar 0-0 en tiempo regular y caer en penales por 4-3, la selección de Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El penal convertido por Rubén Vargas terminó inclinando una serie que se mantuvo abierta hasta el último instante y puso punto final al recorrido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el campeonato.

Every penalty in Switzerland's Round of 16 win over Colombia ? pic.twitter.com/uxvW1DQ0on — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Colombia dominó por momentos, pero no logró reflejarlo en el marcador

Desde el inicio del encuentro, Colombia asumió la iniciativa con una presión alta y mayor control de la posesión, dificultando la salida de un rival que encontró pocas alternativas fuera de las bandas. A pesar de ese dominio territorial, el marcador permaneció inalterable gracias a las intervenciones de ambos guardametas.

La ocasión más clara del primer tiempo para los cafeteros llegó a los 21 minutos, cuando Gustavo Puerta remató dentro del área y obligó al arquero suizo a intervenir para evitar la apertura del marcador. Minutos después, Suiza respondió con un disparo de Fabian Rieder que exigió una destacada reacción de Camilo Vargas para mantener el empate.

El conjunto europeo regresó del descanso con mayor protagonismo ofensivo. Rieder volvió a inquietar mediante una acción a balón parado que pasó cerca del arco colombiano. Sin embargo, Colombia recuperó rápidamente la iniciativa, impulsada por la presión de Suárez, quien protagonizó una recuperación en campo rival, aunque no logró concretar la oportunidad frente al arco.

El recorrido del equipo cafetero por los tres países sede del torneo y el reducido tiempo de preparación no impidieron que Colombia mantuviera la intensidad durante gran parte del compromiso, dejando esas circunstancias en un segundo plano respecto a lo mostrado sobre el terreno de juego.

Con la salida de James Rodríguez, Suárez asumió mayor protagonismo en ataque y generó algunas de las aproximaciones más peligrosas para Colombia. Del otro lado, Dan Ndoye estuvo cerca de sorprender en los minutos finales del tiempo reglamentario con un remate que pasó muy cerca de la portería defendida por Vargas.

La definición desde los once pasos selló la clasificación suiza

El equilibrio que marcó el encuentro también se trasladó a la prórroga. Colombia estuvo muy cerca de romper el cero con un cabezazo de Lucumí que terminó estrellándose en el travesaño. La respuesta suiza llegó mediante un potente disparo de Zeki Amdouni que fue contenido por Camilo Vargas.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente en ambos equipos. Aun así, Colombia siguió buscando el gol y Daniel Muñoz protagonizó una de las últimas ocasiones al controlar un balón con el pecho antes de enviar su remate por encima del arco.

La igualdad persistió hasta el final y obligó a decidir el clasificado mediante los penales. Allí, Suiza mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 4-3, asegurando su presencia en los cuartos de final.

Ahora, el conjunto europeo tendrá como próximo desafío a Argentina, mientras que Colombia se despide del Mundial 2026 tras una eliminación que deja a la Albiceleste como la única selección de Conmebol que continúa en carrera por el título.

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