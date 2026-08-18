Luego de la aventura con Messi en el Inter Miami, Sergio Busquets vuelve al Barcelona

Al FC Barcelona regresa una leyenda. Sergio Busquets volverá a respirar aire culé. El exmediocampista español vuelve a las filas del conjunto blaugrana, pero esta vez desde el banquillo del Barça Atlètic.

Sergio Busquets irá paso a paso. El primer escalón será trabajar junto Juliano Belletti. Busquets será el asistente técnico de Belletti en una de las canteras más prestigiosas del mundo.

“Sergio Busquets se une al Barça Atlètic como entrenador asistente La leyenda blaugrana regresa al Club y se une al equipo de trabajo de Juliano Belletti mientras completa su curso de coaching”, informó el conjunto catalán en sus redes sociales.

Sergio Busquets s’incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent



La llegenda blaugrana torna al Club i s’integra en l’equip de treball de Juliano Belletti mentre realitza el curs d’entrenador



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El exfutbolista ya había tenido un pequeño recuerdo culé tras su salida del club. Busquets jugó en el Inter Miami junto a sus excompañeros Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Javier Mascherano, este último como entrenador.

La historia de Busquets sigue en el Barcelona

Como era de esperarse, Sergio Busquets seguirá unido a la entidad catalana. El exfutbolista dejó grandes números en el club. Busquets jugó 722 partidos con el Barcelona (tercer jugador de la historia con más participaciones con la camiseta del club).

Además, los títulos siempre estuvieron presentes en la carrera de Sergio Busquets. Con el conjunto blaugrana, el español logró celebrar la obtención de 32 títulos (9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes).

Sergio Busquets es una figura de mucha experiencia que será de gran ayuda en las categorías formativas del club. Mientras completa su curso como entrenador, Busquets usará sus experiencias para formar a las nuevas estrellas del fútbol mundial.

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