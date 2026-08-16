FC Barcelona acuerda la llegada de Rodri

El Barcelona y el Manchester City alcanzaron un acuerdo definitivo para el traspaso de Rodrigo Hernández, Rodri, después de diez días de negociaciones. El centrocampista español, de 30 años, se incorporará al conjunto azulgrana para la próxima temporada y firmará un contrato por cuatro años, con vigencia hasta 2030.

El cierre de la operación todavía requiere completar varios pasos antes de que pueda ser anunciado oficialmente. Los contratos deben quedar redactados y firmados, mientras que el futbolista tendrá que superar la revisión médica correspondiente.

El acuerdo contempla un pago de 75 millones de euros entre una cantidad fija y variables, después de que el Barcelona presentara cinco propuestas distintas durante las conversaciones. Cuatro fueron formales y otra se realizó de manera verbal.

La última oferta azulgrana terminó convenciendo al Manchester City. Deco y Hugo Viana fueron los encargados de cerrar este domingo el entendimiento definitivo entre ambas entidades.

??? EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! ?



Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.



Green light from Man City to last Barcelona bid.



More follows. ? pic.twitter.com/ECs2v6HIHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Diez días de negociaciones y cinco propuestas

El camino hasta el acuerdo comenzó cuando Rodri rechazó una propuesta del Real Madrid y dio su aprobación al proyecto del Barcelona. A partir de ese momento, el Manchester City aceptó sentarse a negociar con el club catalán, aunque inicialmente su intención era convencer al futbolista para que renovara su vínculo con el equipo inglés.

Las primeras posiciones estuvieron bastante alejadas.

El Barcelona comenzó ofreciendo 45 millones de euros fijos más variables. La respuesta del City situó sus pretensiones en 90 millones, también incluyendo la parte fija y los incentivos. La distancia entre ambas cantidades alcanzaba entonces los 45 millones de euros.

La negociación continuó durante los días siguientes. El Barcelona fue incrementando progresivamente sus propuestas, mientras el Manchester City redujo sus exigencias. El club azulgrana elevaba sus ofertas en cinco millones de euros y el conjunto inglés disminuía sus pretensiones en diez millones, hasta que las partes comenzaron a aproximarse.

El viernes por la noche llegó la penúltima propuesta del Barcelona, valorada en 70 millones de euros entre fijo y variables. Para ese momento, la diferencia ya era de 10 millones y el acuerdo parecía estar cada vez más cerca.

Finalmente, el domingo se produjo el entendimiento.

Aunque a Rodri solo le quedaba un año de contrato con el Manchester City, el club inglés no estaba dispuesto a dejar salir al centrocampista por una cantidad reducida. La valoración del futbolista estuvo marcada también por su condición de Balón de Oro del último Mundial y por el papel que desempeñaba como titular en el equipo dirigido por el club de Manchester.

Rodri prepara su llegada al Barcelona

El centrocampista español se convertirá así en nuevo jugador del Barcelona una vez que se complete toda la documentación. El club catalán espera hacer oficial la incorporación durante la próxima semana, cuando las tres partes hayan terminado los trámites necesarios.

La operación pone fin a unas conversaciones que comenzaron con una diferencia considerable entre las posiciones económicas de ambos clubes. El acuerdo final quedó establecido en 75 millones de euros, incluidos los conceptos variables.

La llegada de Rodri también supone el regreso del futbolista al fútbol español después de su etapa en el Manchester City. El internacional español se integrará en un Barcelona que ha apostado por cerrar su incorporación mediante un contrato de cuatro temporadas.

El desenlace de esta negociación contrasta con la operación que el Barcelona mantuvo con el PSG por Ferran Torres, utilizada como referencia para explicar las diferencias entre ambos casos. Ferran también tenía un año de contrato, pero la situación deportiva era distinta: Rodri era considerado titular absoluto tanto en el City como en su selección, además de contar con un Balón de Oro en su palmarés.

Con el acuerdo ya alcanzado, solo resta completar los procedimientos finales. La revisión médica, la firma de los contratos y el anuncio oficial serán los siguientes pasos antes de que Rodri pueda vestir oficialmente la camiseta azulgrana.

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