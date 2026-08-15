Deyna Castellanos destaca el nivel del fútbol mexicano y no le cierra las puertas en el futuro

Deyna Castellanos es una de las jugadoras más importantes del fútbol femenino en Venezuela. Bajo el rótulo de “Queen”, Deyna es una de los rostros más importantes del balompié sudamericano. La polivalente futbolista venezolana milita en Estados Unidos, pero no ve con malos ojos jugar en México, un fútbol que considera en ascenso.

Desde hace varios años la Liga MX Femenil ha mostrado una gran evolución. El fútbol femenino en México destaca por la buena receptividad de público y gran exposición de los partidos. En 2025 lograron cerca de 70 millones de visualizaciones en audiencias combinadas en distintas plataformas (incluso superando a torneos como la NWSL de Estados Unidos, la Barclays Women’s Super League de Inglaterra y la Frauen-Bundesliga de Alemania).

En una entrevista para La Opinión, Deyna Castellanos resaltó el nivel de la Liga MX Femenil y la equiparó con otros torneos en ascenso. La futbolista de Portland Thorns considera que Venezuela está muy lejos de un nivel organizativo de estas envergaduras. Lo irónico del caso es que están a las puertas del primer Mundial de su historia.

“Creo que sí estamos a años luz de lo que México ha construido, de lo que Estados Unidos ha construido, de lo que Italia ha construido. Estas son ligas que son relativamente jóvenes porque no tienen ni 20 años. Entonces yo creo que tomar un ejemplo, incluso la liga colombiana lo ha hecho muy bien”, destacó Deyna.

Una estrella que encaja en la Liga MX Femenil

Los equipos de la Liga MX Femenil se han caracterizado por ser clubes que no les tiembla el pulso al momento de hacer importantes contrataciones. Así lo han demostrado con los fichajes de jugadoras como Jennifer Hermoso, Sandra Paños, Amandine Henry, Priscila Flor da Silva, Catalina Usme, entre otras.

Deyna Castellanos encaja perfectamente en ese perfil. “The Queen” es una de las principales figuras del fútbol sudamericano. En 2017, con 18 años, Deyna fue fue finalista del galardón The Best FIFA Women’s Player y del Premio Puskás al mejor gol del año. Después de su paso por la NCAA con Florida State University, Castellanos defendió las camisetas del Atlético de Madrid, Manchester City, Bay FC y ahora con Portland Thorns. La futbolista venezolana le mandó un guiño a los clubes de México.

“Pues sí, a mí me encantaría poder jugar en México en algún momento. Yo creo que cuando se dé la situación, bienvenida sea. Yo ahorita aquí en Estados Unidos estoy bien, estoy preparándome, estoy haciendo las cosas bien. Entonces si en algún momento se da esa oportunidad, pues genial”, sentenció.

La Liga MX Femenil ha sido un torneo que le ha abierto las puertas a muchas futbolistas venezolanas. Ana Paula Fraiz (Necaxa), Sonia O’Neill (Pachuca), Paola Villamizar (Xolos), Enyerliannys Higuera (Juárez), María Peraza (Cruz Azul-Santos-Puebla), Barbara Olivieri (Rayadas-Tigres) y Gabriela García (América), son algunas de las jugadoras que han puesto alto el listo de “La Vinotinto” en tierras mexicanas. La llegada de Deyna Castellanos sería otro golpe sobre la mesa para un torneo que está acostumbrado a rodearse de estrellas.

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