Hirving Lozano debuta con LA Galaxy ante Héctor Herrera y el Dynamo se queda con el triunfo

Hirving “Chucky” Lozano debutó este sábado con LA Galaxy en la MLS, pero su estreno terminó con derrota. El atacante mexicano ingresó en el segundo tiempo durante la visita al Houston Dynamo de Héctor Herrera, que se impuso 1-0.

Lozano entró al terreno de juego al minuto 65 en sustitución del finlandés Robert Taylor. El mexicano, que había sido adquirido por el LA Galaxy apenas una semana antes, tuvo así sus primeros minutos con el conjunto angelino.

El partido tuvo además un atractivo especial por el reencuentro entre Lozano y Héctor Herrera, dos futbolistas surgidos de la cantera de Pachuca y con una larga historia compartida en el fútbol mexicano.

??? ¡Un nuevo capítulo para el 'Chucky'!



'Chucky' Lozano ingresa al encuentro para su debut con la camiseta de @LAGalaxy.



¡Continúa su nueva historia en MLS! ??? pic.twitter.com/JY8CdSeGyn — MLS Español (@MLSes) August 16, 2026

Lozano entra al segundo tiempo, pero el Galaxy no reacciona

Cuando Chucky Lozano ingresó al partido, el LA Galaxy ya estaba abajo en el marcador y además jugaba con un futbolista menos.

El conjunto angelino sufrió la expulsión de Emiro Garcés, una situación que complicó todavía más sus posibilidades de remontar el encuentro.

El único gol llegó al minuto 21, cuando Guilherme convirtió un tiro penal para darle la ventaja al Houston Dynamo.

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Lozano recibió una tarjeta amarilla después de cometer una falta sobre Agustín Bouzat, pero no pudo cambiar el rumbo de un partido que ya se encontraba cuesta arriba para el Galaxy.

Por su parte, Héctor Herrera comenzó como titular con Houston Dynamo, aunque fue sustituido durante la segunda mitad.

Un reencuentro especial entre Lozano y Herrera

El debut de Hirving Lozano tuvo como ingrediente adicional la posibilidad de reencontrarse con uno de sus mejores amigos y antiguos compañeros de la selección de México.

Ambos futbolistas comenzaron sus carreras en la cantera de Pachuca, compartieron vestuario con el combinado nacional y formaron parte del equipo que conquistó la Copa Oro de 2019.

Después, sus carreras los llevaron por distintos caminos en Europa. Herrera pasó por Portugal y España, mientras que Lozano también brilló en Países Bajos e Italia.

Ahora, la MLS volvió a ponerlos frente a frente.

Zorro ? Chucky ?? pic.twitter.com/W9fLt7iq8p — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) August 16, 2026

Dos caminos diferentes desde Pachuca

Aunque tienen un origen común, Héctor Herrera y Chucky Lozano desarrollaron estilos muy diferentes.

Herrera se convirtió en un mediocampista caracterizado por su capacidad para controlar el ritmo de los partidos, distribuir el balón y aportar liderazgo desde el centro del campo.

Lozano, por su parte, construyó su carrera alrededor de la velocidad, el desequilibrio y su capacidad para atacar los espacios. Desde sus primeros años en Pachuca, el delantero se distinguió por su explosividad y su capacidad para generar peligro en el último tercio.

Sus perfiles son distintos, pero ambos terminaron convirtiéndose en referentes del fútbol mexicano de su generación.

Lozano comienza una nueva etapa en LA Galaxy

El partido ante Houston Dynamo representó el inicio oficial de una nueva etapa para Hirving Lozano en la MLS.

El mexicano disputó la temporada 2025 con San Diego FC, donde consiguió 11 goles, incluidos dos en los playoffs, además de nueve asistencias.

Ahora, con el LA Galaxy, tendrá el desafío de convertirse en una de las principales figuras de un equipo que busca recuperar protagonismo en la liga estadounidense.

Su debut, sin embargo, no pudo comenzar con una victoria.

El comienzo de una nueva etapa ? pic.twitter.com/CDOwm4A19q — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 16, 2026

Herrera también vive un nuevo capítulo en la MLS

Para Héctor Herrera, el partido representó otro capítulo de su regreso al Houston Dynamo.

El mediocampista mexicano volvió al club después de su paso por México, donde conquistó la Liga MX con Toluca.

Anteriormente, Herrera había sido una pieza importante del Dynamo y ayudó al equipo a conquistar la Lamar Hunt U.S. Open Cup en 2023.

Su experiencia también le permitió convertirse en una de las voces de liderazgo de un conjunto que busca mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Oeste.

Houston celebró con una victoria especial

El triunfo sobre LA Galaxy tuvo un significado adicional para el Houston Dynamo, que aprovechó la jornada para conmemorar el 20.º aniversario de la MLS Cup de 2006, el primer campeonato de su historia.

Integrantes de aquel equipo regresaron al Shell Energy Stadium para recibir un homenaje durante una ceremonia que recordó los primeros años del club.

La celebración terminó acompañada por otra victoria del Dynamo. El conjunto de Houston consiguió su cuarto triunfo consecutivo y se colocó como líder provisional de la Conferencia Oeste.

En medio de esa celebración, Chucky Lozano disputó sus primeros minutos con el LA Galaxy y volvió a encontrarse con Héctor Herrera, dos futbolistas que comenzaron juntos en Pachuca y ahora buscan nuevos éxitos en la MLS.

Lozano y Herrera, dos mexicanos con títulos en Europa

Las carreras de ambos explican su relevancia dentro del fútbol mexicano.

Héctor Herrera conquistó LaLiga de España con Atlético de Madrid y ganó títulos con Porto, entre ellos la liga portuguesa y la Supercopa.

Lozano, por su parte, fue campeón de la Liga MX con Pachuca, ganó dos títulos de Eredivisie con PSV Eindhoven y conquistó la Serie A y la Coppa Italia con Napoli.

Después de sus recorridos por el fútbol europeo, ambos encontraron en la MLS una nueva oportunidad para seguir compitiendo al máximo nivel.

Ahora sus caminos vuelven a cruzarse en Estados Unidos: Herrera desde el mediocampo del Houston Dynamo y Lozano como una de las nuevas apuestas ofensivas del LA Galaxy.

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