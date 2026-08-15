El fútbol de Turquía ahora se convirtió en un torneo de estrellas

La temporada 2026-27 de la Superliga turca arrancó este viernes tras semanas de intensos movimientos en el mercado de fichajes veraniego, cuyo resultado es calificado por la prensa local como una “lluvia de estrellas”, con nombres como Mohammed Salah, Rumelu Lukaku, Mason Greenwood o Dusan Vlahovic.

El mayor apetito de fichajes se registra entre los tres “segundones”, el Fenerbahçe, el Besiktas y el Trabzonspor, que quieren poner fin a una racha de cuatro temporadas de campeonato del Galatasaray.

El Trabzonspor, el cuarto club más exitoso del país, y el único de los cuatro grandes que no está radicado en Estambul, ha dado la sorpresa este mes al fichar al delantero egipcio Mohamed Salah, capitán de la selección egipcia de fútbol, con la que cayó eliminado en el Mundial en octavos de final ante Argentina, por un salario anual de 17 millones de euros.

También está negociando traer al delantero uruguayo Darwin Núñez, que fue compañero de Salah en el Liverpool, tras pasar por el Almería y el Benfica, y actualmente juega en el Hilal saudí, si bien el club subrayó anoche que el fichaje, que la prensa ya da por hecho, aún no está confirmado.

El Fenerbahçe, que lleva cinco temporadas encadenando vicecampeonatos, fichó ya en julio al delantero Mason Greenwood, de la cantera del Manchester, con pasos por el Getafe y el Marsella, con un pago de 39 millones de euros el fichaje más caro del club en su historia.

Poco antes había comprado al kosovar Vedat Muriqi al Mallorca, y esta semana añadió al goleador belga Romelu Lukaku, con una larga trayectoria en el Inter, el Roma y el Manchester, además de mantener al mediocentro español Marco Asensio, ex del Real Madrid y al defensa francés N’Golo Kanté, fichado en febrero pasado.

El Besiktas, por su parte, se hizo esta semana con el atacante serbio Dusan Vlahovic, procedente del Juventus de Turín, por un salario anual de 7,5 millones de euros. Ya en julio había logrado reforzar la portería con el alemán Alexander Nübel, del Bayern Munich y el flanco izquierdo con el belga Leandro Trossard, del Arsenal.

Poco movimiento hay, en comparación, en el propio Galatasaray, que mantiene como estrella al nigeriano Victor Osimhen, pero se despide del argentino Mauro Icardi, celebrado como un ídolo a su llegada en 2022, pero ausente por lesión durante gran parte de la temporada 2024-25.

En esta temporada, además, jugará por primera vez en la Superliga el Amedspor, un club radicado en Diyarbakir, la ‘capital’ de las regiones kurdas de Turquía, que desde hace años es el equipo favorito de gran parte de la población kurda del país, para la que el club encarna una reivindicación política.

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