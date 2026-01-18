Leyendas de México derrotan a Leyendas de FIFA en penaltis en un duelo amistoso en Monterrey

La ciudad de Monterrey fue escenario de un auténtico espectáculo futbolístico este fin de semana, cuando Leyendas de México se impuso 3-2 en tanda de penaltis a las Leyendas de la FIFA, tras empatar 5-5 en el tiempo reglamentario, en un partido que reunió a grandes figuras del futbol mundial.

El encuentro sirvió como evento promocional rumbo al próximo Mundial, del cual se disputarán cuatro partidos en este mismo estadio, y despertó la nostalgia y emoción de miles de aficionados.

Partido especial rumbo al Mundial

El duelo se disputó en una cancha de dimensiones reducidas y con un formato especial: nueve jugadores por equipo y dos tiempos de 35 minutos. Estas condiciones no impidieron que el talento brillara, especialmente en el combinado de Leyendas FIFA, donde destacaron campeones del mundo en 2010 como Xavi Hernández, Carles Puyol y Sergio Busquets.

Arranque dominante de Leyendas México

El conjunto local tomó el control desde los primeros minutos y lo reflejó en el marcador al minuto siete, cuando Francisco Palencia desvió el balón para el 1-0 que encendió a la tribuna.

La respuesta de las Leyendas de la FIFA fue inmediata. Dos minutos después, Xavi Hernández firmó una jugada de fantasía y, con un remate elevado, venció a ‘el Conejo’ Pérez para el empate. Al minuto 17, un centro preciso de Cafú fue conectado de cabeza por Alessandro Del Piero, quien puso el 1-2.

Intercambio de goles y emoción constante

La paridad regresó al minuto 31 gracias a Luis Hernández, quien marcó con un tiro raso para el 2-2 antes del descanso.

En la segunda mitad, Andrés Guardado sorprendió al 36 con un centro medido que Aldo de Nigris convirtió en gol de cabeza para el 3-2, superando al colombiano René Higuita.

Las Leyendas FIFA reaccionaron con contundencia. Cafú marcó el 3-3 al 39 con un disparo cruzado y Patrick Kluivert adelantó al equipo visitante 3-4 al minuto 42.

Final dramático y definición en penaltis

El partido mantuvo su intensidad hasta el final. Miguel Layún, uno de los jugadores más ovacionados por la afición, igualó 4-4 al 45 con un potente disparo de derecha. Sin embargo, Cafú volvió a aparecer al 57 con el 4-5 en un mano a mano frente a Moisés Muñoz.

Cuando parecía que la victoria sería para el combinado internacional, Fabián marcó el 5-5 definitivo con un tiro libre en el último minuto, llevando el duelo a la tanda de penaltis.

Leyendas México se impone desde los once pasos

En la definición, Leyendas México fue más certero. Anotaron Luis Hernández, Andrés Guardado y Fabián, mientras que por las Leyendas de la FIFA convirtieron Sergio Busquets y Alessandro Del Piero.

El triunfo selló una noche inolvidable en Monterrey, donde el futbol, la nostalgia y las figuras históricas se combinaron en un evento que dejó claro que las leyendas del futbol siguen despertando pasión y emoción rumbo al próximo Mundial.

