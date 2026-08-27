Ricardo Ferretti tiene una deuda pendiente con los directivos de Tigres

Victor Manuel Vucetich asume un complejo reto en un club que por muchos años fue su gran rival, al menos desde los banquillos. Ricardo Ferretti, exentrenador de Tigres, le ofreció algunos concejos a Vucetich para revertir las dudas de los aficionados. El “Tuca” también admitió que le hubiese gustado dirigir a Rayados.

Ricardo Ferretti es un emblema de los Tigres de la UANL. Desde el banquillo, el “Tuca” llenó las vitrinas del conjunto felino. Sin embargo, Ferretti no se marchó de la mejor manera del club. El “Tuca” reconoció que le hubiese gustado dirigir a Rayados para “desquitarse”.

“Sí (me habría interesado), los abucheos los habría tomado normal por mi pasado en Tigres, yo quería ir a Rayados para desquitarme contra la directiva, no con la afición, no con los jugadores, por cómo salí”, dijo Ferretti en el podcast ‘Entre Barbas y Bigotes’ de ESPN.

"Yo quería ir a Rayados para tener una revancha contra la Directiva de Tigres" ?



Se puso bueno el episodio de 'Entre Barbas y Bigotes' ?



? Completo en el canal de Youtube de ESPN MX pic.twitter.com/4aNSM4VstB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 26, 2026

Ricardo Ferretti dirigió más de 500 partidos en su etapa principal en el banquillo de los Tigres de la UANL. El “Tuca” obtuvo 253 triunfos, 160 empates y cayó en 128 ocasiones. Ferretti conquistó 10 títulos en esta etapa.

Tras su exitoso ciclo con Tigres, la oferta de Rayados de Monterrey nunca llegó. Ferretti tuvo otras dos oportunidades de dirigir en la Liga MX con FC Juárez (34 partidos) y Cruz Azul (17 partidos).

El consejo del “Tuca”

Vucetich comanda a los Tigres de la UANL después de un pasado exitoso con su rival de ciudad. Ricardo Ferretti considera que la mejor forma con la que el “Rey Midas” puede disipar las críticas es con triunfos.

“Para que tú puedas solucionar esto tienes que ganar, ganar, ganar y ganar, para ir tomando aceptación. El equipo no puede tener picos, el rendimiento tiene que ser ascendente y ojalá puedan disputar el título, pero en este momento tiene mejor plantel el Monterrey”, agregó el estratega brasileño.

Sigue leyendo:

– Las críticas caen sobre Alan Pulido y su estilo al cobrar los penales

– En Rayados de Monterrey ya respaldan a Matías Almeyda

– Ricardo Ferretti le pide a Henry Martín que se olvide de El Tri

– Edson Álvarez podría ser el “guía” de Armando González en Europa