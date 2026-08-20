En Rayados de Monterrey ya respaldan a Matías Almeyda

Matías Almeyda regresó a la Liga MX después de su exitoso paso con las Chivas de Guadalajara. Rayados de Monterrey se hizo con los servicios del “Pelado”. El proceso está comenzando, pero hasta ahora ha sido del agrado de Dennis te Kloese.

Te Kloese es el presidente deportivo del conjunto regio. Con pocos meses en el proceso, el directivo reconoció que está a gusto con el trabajo de Matías Almeyda.

“Mi impresión hasta ahora es que me gusta mucho lo que veo: mucho trabajo y mucho esfuerzo. Desde que los jugadores se presentaron a la pretemporada se ve mucha disposición”, dijo el directivo.

Rayados de Monterrey es uno de los cuatro equipos mexicanos que lograron trascender en la Leagues Cup 2026. Dennis te Kloese considera que Almeyda ha podido sacar un buen rendimiento de los jugadores que tiene a su disposición en la plantilla.

“Definitivamente ha sacado, yo creo, un mejor desempeño de algunos jugadores hasta ahora. Matías fue mi único y principal candidato para tomar a este equipo y busqué personas y ninguna me dio algo negativo sobre lo humano que es Matías”, agregó.

En julio de 2026, Matías Almeyda asumió el cargo de Rayados de Monterrey. Desde entonces el “Pelado” ha dirigido siete partidos en el banquillo del conjunto regio. El estratega sudamericano acumula cinco victorias y dos derrotas.

Monterrey está cerca de un título. El conjunto mexicano está en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El rival de Rayados será Chicago Fire. Este partido se desarrollará en el Toyota Park de Bridgeview. Este partido está pautado para este martes 25 de agosto.

“Es algo positivo y es bueno tener un poco el viento a favor en este momento, pero hay mucho por hacer. Apenas son los primeros pasitos de un proyecto de equipo”, concluyó.

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