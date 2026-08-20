Lionel Messi vuelve a sonreír con el Inter Miami

Lionel Messi ha tenido días difíciles tras el fallecimiento de su padre. A pesar de ello, el capitán de la Albiceleste se ha mantenido activo en el Inter Miami. En el último partido del club, contra Philadelphia Union, Messi volvió a marcar.

El 8 de agosto el mundo amaneció con el sensible fallecimiento de Jorge Messi. Tras esa fecha, Lionel Messi no había podido anotar con la camiseta del Inter Miami. Esta espera terminó.

El Inter Miami visitó al Philadelphia Union en el Subaru Park de Chester. Este era un duelo complejo para “Las Garzas”. A los 11 minutos del partido, el tanto de Indiana Vassilev anticipaba una larga noche para el Inter Miami. Sin embargo, el empate llegó 10 minutos más tarde con el gol de Dániel Pintér.

Al minuto 26 llegaría el gol de Lionel Messi. El futbolista argentino realizó una gran definición, sin espacio y de pierna izquierda, que pudo superar a Andre Blake. El tanto de Messi le dio una ventaja parcial al club que luego la perdería con el gol de Neil Pierre en el segundo tiempo.

¡CON DEDICATORIA HASTA EL CIELO! ?



Primer gol de Messi desde el fallecimiento de su padre ? ??



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Este fue el primer gol de Messi desde el fallecimiento de Jorge. Antes de esta anotación, el último gol del argentino había sido por la Leagues Cup en un partido contra el Atlético San Luis el 5 de agosto. En esta fecha Messi marcó un doblete.

En lo que va de temporada, Lionel Messi ha marcado 16 goles en 21 partidos con la camiseta del Inter Miami. Además, el capitán de la Albiceleste también ha podido aportar a su cuenta unas 9 asistencias. Messi es un jugador más que influyente en el Inter Miami.

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