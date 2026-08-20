Inter Miami ni con la Messidependencia pudo doblegar al sotanero Philadelphia Union: 2-2

Más claro ni el agua: el Inter Miami volvió a dejar en evidencia su preocupante “Messidependencia”. Es indiscutible que el astro argentino marca diferencia en el equipo que se pare, incluida la Albiceleste, pero lo de las Garzas ya cae en la exageración.

El diez de la Florida se reencontró con las redes y su anotación parecía encarrilar el triunfo; sin embargo, el Philadelphia Union guardaba un golpe bajo. En la recta final, Neil Pierre apareció como un auténtico quitarrisas para aguarle la fiesta a la escuadra dirigida por Guillermo Hoyos y firmar el empate definitivo.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! ? pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

Lo verdaderamente alarmante para el Inter no fue dejar ir los dos puntos, sino que en la cancha jamás se reflejó la enorme distancia que separa a ambos clubes en la tabla. El Union, con el puñal entre los dientes, borró la diferencia de unidades y obligó a la oncena de “La Pulga” a meter el acelerador a fondo para no terminar con las manos vacías.

Neil Pierre is on a tear! ?



It's the 18-year-old center back's third goal in five games for @PhilaUnion! pic.twitter.com/cM3Qub6kYY — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

La otra cara de la moneda

Era de esperarse que Philadelphia saliera a comerse la cancha, pero el cortocircuito del Inter Miami es el de siempre: si la ofensiva carbura, la zaga hace agua; y cuando los defensores logran plantarse bien, el genio de Rosario entra en esos baches donde desaparece del encuentro.

Tempers flared at the end of Philly-Miami ?



Cavan Sullivan and Yannick Bright were both sent off with reds at the end of the draw.



(? MLS on Apple TV) pic.twitter.com/k9mwXbfkFZ — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2026

Al final, los chispazos de Dániel Pintér y Lionel Messi resultaron insuficientes para liquidar a un rival que camina en la parte baja de la Conferencia Este. Los zarpazos de Indiana Vassilev y Neil Pierre le arruinaron el plan al Inter, demostrando que en la MLS, tener al mejor del mundo no te exime de sufrir cuando la defensa se duerme.

Desempate: @PhilaUnion anota con una gran técnica de Iloski.



? ¡Salta y le pega un derechazo! pic.twitter.com/US1n6lQX00 — MLS Español (@MLSes) August 20, 2026

Eso sí, la contienda no fue un lecho de rosas para ninguna de las dos escuadras. La tensión acumulada se desbordó en la cancha con varios roces y connatos de bronca que, afortunadamente, no pasaron a mayores, aunque por momentos pareció que los protagonistas estaban listos para intercambiar ganchos y jabs como si fueran experimentados pugilistas.

Messi ?? Suárez ?? 19-year-old Dániel Pintér for his first @InterMiamiCF goal!



Miami equalize against the Union. pic.twitter.com/ytcMCmFLpN — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

Al final, las Garzas se tuvieron que conformar con un amargo punto que sabe a poco y que enciende las alarmas sobre lo expuesto que queda el proyecto de Florida cuando su máxima figura no encuentra el respaldo de todo el plantel.

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