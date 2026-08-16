Messi volvió a jugar con el corazón roto y Nashville humilló al Inter Miami

Lionel Messi estuvo en la cancha, pero la cabeza y el corazón los tenía en Argentina. Con el reciente entierro de su padre, al astro se le vio desencajado en la capital de la música; un dolor de ese tamaño hizo imposible que salvara al Inter Miami de la sacudida que les acomodó el Nashville SC con un contundente 4-1.

El momento de Messi permeó a todo el cuadro de las Garzas, pues se vieron inseguros, erráticos, y que tuvo su colofón cuando el portero Rocco Ríos Novo volvió a hacer otro pecado como el de hace tres semanas, cuando después del Mundial también se aventó tremendo oso en la meta de las Garzas.

A las Garzas les llovió sobre mojado. Venían de morder el polvo en la Leagues Cup, quedándose con las ganas de otra final consecutiva, y ahora esto. El 10 estuvo irreconocible, al grado de fallar un penal que terminó de sepultar el ánimo del equipo. Con este baile, Miami dejó ir el liderato de la clasificación, mientras que los Coyotes se afianzan cómodamente en lo más alto del Este.

Desde el silbatazo inicial, los dirigidos por Hoyos quisieron mover los hilos, pero Nashville no tardó en quitarles el balón y adueñarse de la fiesta. Elias Saad se dio un festín por la banda izquierda, mandando centros con un veneno tremendo que pusieron a parir cuates al arquero Ríos.

GOOOL y DOBLETE de Hany Mukhtar.



El centrocampista de @NashvilleSC anota tras recibir un pase largo y fuerte del arquero Schwake ante Inter Miami.



¡Golazo! ? pic.twitter.com/KwjocHaVmT — MLS Español (@MLSes) August 16, 2026

El portero aguantó hasta donde pudo, pero al minuto 17 cayó el primero: Saad metió un trazo al segundo poste y Andy Najar entró con la cabeza bien puesta para mandarla al fondo. Miami intentó reaccionar de inmediato cuando Luis Suárez se escapaba solo en un trazo largo y lo bajaron dentro del área. El árbitro no la pensó dos veces y pitó la pena máxima.

Messi anda con la brújula perdida

Beautiful finish from Hany Mukhtar ?



Elias Saad's second assist gives @NashvilleSC the lead over Miami. pic.twitter.com/EwHyCqIYxE — Major League Soccer (@MLS) August 16, 2026

El capitán tomó el balón desde los once pasos, pero pasó lo impensable. Leo se tomó su tiempo, vio que el portero Shwake ya se había jugado el físico hacia su izquierda y, aun así, sacó un disparo flojito, con una timidez rarísima en él, directo a las piernas del arquero. Reguilón la empujó en el rebote, pero el VAR ahogó el grito de gol por una falta previa.

Nashville siguió encima; sin embargo, la Pulga no quería irse al descanso con la cruz a cuestas. Ya en el agregado, armó una genialidad: filtró un pase raso y quirúrgico para Segovia, quien la controló en las afueras del área, se quitó un par de marcas y, tras una serie de rebotes, sacó un zapatazo que se incrustó en la red para el 1-1 antes del medio tiempo.

Lionel Messi misses penalty and Reguilón rebound was cancelled ? pic.twitter.com/ZqGByxjifH — Wide Football (@_widefootball) August 16, 2026

Para el complemento, quedó claro que el fútbol no sabe de justicia. Aunque Miami salió con ganas de comerse el mundo, Nashville les dio un balde de agua fría al 49’. Otra vez Saad hizo de las suyas y asistió a Hany Mukhtar; el alemán controló en el área y sacó un disparo cruzado y raso que dejó estático a Ríos. Un 2-1 que les regresó la confianza a los locales.

Pintura de Surridge y el oso de la noche

El gol fue un levantón anímico brutal para los Coyotes, pero lo mejor estaba por venir. En una jugada colectiva de crack, Sam Surridge cerró la pinza y techó un centro raso definiendo con un taconazo elegante. Una auténtica pintura que confirmaba el paseo que les estaban dando a los de Florida.

La estocada final llegó por un error de pesadilla. Rocco Ríos Novo intentó fildear un despeje larguísimo del arquero rival, pero a la hora de medir el balón se resbaló de forma espantosa. La de gajos le quedó muertita a Mukhtar, quien con la portería completamente abierta solo tuvo que empujarla para firmar su doblete.

WOW! Telasco Segovia that was nasty! ?@InterMiamiCF equalizes right before half against Miami. pic.twitter.com/SnmWmKq0b1 — Major League Soccer (@MLS) August 16, 2026

El bajón de Messi terminó por contagiar a todo el cuadro de las Garzas, pues se vieron inseguros, erráticos y sin brújula. Todo esto tuvo su colofón con el tremendo pecado de Ríos Novo; un oso idéntico al de hace tres semanas cuando, recién despaquetado del Mundial, se aventó otra pifia monumental en la meta de Miami.

Los minutos restantes fueron de trámite. Las Garzas lucieron moralmente liquidadas y no tuvieron ni una pizca de pegada al frente. Tarde gris para Suárez, Casemiro, De Paul y el propio Messi, a quien ese penal fallado en la primera mitad le pesó toneladas.

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