Gilberto Mora fue comparado con Messi y Maradona

Gilberto Mora demuestra su calidad en el fútbol mexicano jornada tras jornada. El futbolista de los Xolos de Tijuana es protagonista en la Liga MX. Sebastián Abreu, entrenador del club, considera que “Morita” tiene algunas características de grandes leyendas del fútbol como Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Todo parte de una brillante actuación de Gilberto Mora en la última jornada del fútbol mexicano. En un duelo desarrollado en el Estadio Caliente de Tijuana, Gilberto Mora fue el responsable del triunfo de su club sobre Cruz Azul.

Los defensores de “La Máquina” tuvieron problemas para marcar al joven futbolista de 17 años. Gilberto Mora se fue de ese partido con una asistencia a José Ignacio Rivero en el minuto 44 y un gol en el minuto 54. El “Loco” Abreu explicó que es muy difícil marcar a “Morita”.

“Mora, Maradona y Messi siempre hacen lo mismo si los marcas por fuera te juegan por dentro, si los marcas por dentro te juegan por afuera. Es jodido marcar a Gil Mora, nunca sabes por dónde te va a salir, es muy jodido para el defensor”, dijo el exjugador de la selección de Uruguay.

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Sebastián Abreu no escatimó elogios después del golazo de Gil Morita que terminó dándole la victoria a Xolos. El técnico destacó su capacidad para resolver una jugada extraordinaria y lo? pic.twitter.com/hIyA3Qxf3C — Claro Sports (@ClaroSports) August 17, 2026

Gilberto Mora en la Liga MX

Es cuestión de tiempo para que Gilberto Mora encuentre un vínculo con un club de Europa. La Liga MX le está quedando corta a la joven estrella de los Xolos de Tijuana.

En el Apertura 2026, Gilberto Mora está teniendo mucho más protagonismo. De los cuatro partidos que van de torneo, “Morita” ha estado disponible en tres de ellos y ha podido aportar dos goles y una asistencia.

Con Gilberto Mora en cancha, los Xolos de Tijuana no pierden: victoria 1-0 contra el Club León, empate 0-0 con el Atlético San Luis y la mas reciente victoria 2-1 contra Cruz Azul.

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