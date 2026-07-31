Chicharito ve con preocupación el precio de Gilberto Mora

La salida de Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana parece inminente. El mediocampista de la selección mexicana ha sido vinculado a varios clubes en Europa. Javier Hernández espera que “Morita” pueda llegar al Viejo Continente, pero le preocupa su alto valor de mercado.

Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado de Gilberto Mora se disparó después de la Copa del Mundo de 2026. El mediocampista mexicano está valorado en $28.7 millones de dólares. A Chicharito le preocupa que este valor afecte su salida a Europa.

“Ojalá que su precio no le interrumpa irse a Europa, es la verdad. Es lo único que veo que podría impedirle. Si al final llega un club y decide pagar los millones que piden por él, pues bienvenido sea, es el mejor escenario”, opinó Hernández en una entrevista con TUDN.

Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, aclaró que el club priorizará la venta de Gilberto Mora. El conjunto mexicano no pondrá mayores obstáculos para su salida del equipo. Javier Hernández insiste en que es el momento para que Gilberto Mora haga sus maletas con destino a Europa.

“Espero que la gente de Tijuana le permita irse aunque no le ganen mucho dinero, que no le puedan estropear eso. Gilberto ya está en un momento donde tiene que irse a otro club, absorber todo el conocimiento y el fogueo de estar en otras ligas del mundo, sea el país que sea”, agregó.

El ejemplo de Chicharito

El mercado en el fútbol ha cambiado. El propio Javier Hernández es un ejemplo de una llegada prematura a Europa a un club de élite. Chicharito se fue de México con 21 años rumbo al Manchester United de la Premier League.

Los reportes de 2010 calculaban el traspaso de Chicharito a Inglaterra por $8.2 millones de dólares. Esta era una cifra alta para un jugador de 21 años. Gilberto Mora tiene el triple de valor y menos edad (17 años). Esta es la principal preocupación de Hernández.

?? Qué poco se habla y se dimensiona lo de Chicharito en el Manchester United. Llegó en 2010 y en 4 años fueron 157 partidos, 59 goles y 20 asistencias. Ganó 3 títulos (2 Premier) y en 2011 fue elegido por los hinchas como el mejor jugador del club.

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CHICHARITO ?? pic.twitter.com/y5DW1f1wqJ — Bolavip (@bolavipcom) January 11, 2022

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