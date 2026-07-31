Marco Fabián reacciona a las polémicas declaraciones de Chicharito

Javier Hernández está teniendo una agridulce despedida de las Chivas de Guadalajara. Al anunciar su vínculo con el Atlético Dallas, Chicharito comenzó a ventilar algunas quejas de su paso por el club. Marco Fabián fue cuestionado sobre las criticadas declaraciones de su excompañero.

Marco Fabián no se adentró mucho en ofrecer sus impresiones sobre el caso de Javier Hernández, pero puntualizó en que hay que ser agradecido con el club. A pesar de las desafortunadas declaraciones de Chicharito, el “Anfibio” cree que esto no manchará el legado de Hernández en el club.

“Siempre hay que ser agradecidos, no hay que meterse en problemas personales. Chicharito es un gran amigo, simplemente hay que desearle lo mejor. Me gusta que siga disfrutando el fútbol y es un histórico para Chivas, siempre lo va a ser”, dijo Marco Fabián a FOX.

¿Qué dijo Chicharito?

Desde un primer momento Javier Hernández manifestó sus inconformidades en su segunda etapa en el Rebaño Sagrado. Chicharito se sintió muy señalado en el club. Los seguidores del equipo necesitaban a un culpable de los malos resultados y los señalamientos fueron directos al exjugador del Real Madrid.

“Esto es lo que más me dolió. Todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fue Fernando Hierro y los resultados no dieron, fue culpa de Javier Hernández, todo”, sentenció.

“Esto fue lo que más me dolió, todo fue culpa mía” – Chicharito pic.twitter.com/fHZFQiwFNU — RebañoGirls?? (@Rebanogirlspod) July 29, 2026

Javier Hernández no se sintió arropado y apoyado por el club. Chicharito cree que en el equipo le soltaron la mano en medio de las críticas colectivas. Sin embargo, los sentimientos de Hernández no han sido bien recibidos por los aficionados del club.

“El 100% fue mi culpa y eso no hay ningún problema porque creo que tengo y he desarrollado una cualidad que es que tengo la piel de elefante. Creo que puedo tolerar eso y tengo mucha resiliencia. Ese no es el problema, el problema es que el club hizo cero por cuidarme, por hacer cosas de manera de prensa que pudieron haberlo hecho mejor, una mejor comunicación, una mejor protección”, agregó.

¿Le correspondía al club cuidar a Chicharito? En medio de sus prolongadas lesiones la respuesta es puede que sea a favor del delantero. Sin embargo, en dos años Javier Hernández no se ayudó. En 39 partidos disputados (1,600 minutos dentro del campo), Chicharito solo aportó 4 goles y 1 asistencia.

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