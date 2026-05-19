Marco Fabián critica la organización de la Liga MX en medio del Mundial

El cierre del Clausura 2026 se vio afectado por la preparación de México para la Copa del Mundo de 2026. Varios clubes se vieron afectados porque le tuvieron que ceder jugadores a Javier Aguirre. Marco Fabián cuestionó la organización del torneo.

Es evidente que la selección mexicana condicionó el desarrollo de la Liguilla del Clausura 2026. Varios equipos que luchaban por el título se vieron obligados a ceder sus jugadores para el inicio de la concentración de la selección mexicana.

Marco Fabián cuestionó que no haya existido una buena planificación para que el torneo local no se viera afectado. El exjugador de las Chivas de Guadalajara puso como ejemplo al fútbol europeo. Los torneos en el Viejo Continente se siguen disputando, pero esto no ha afectado a los clubes.

“Lo único que puedo decir es que la Liga MX tiene que aprender de otras ligas y tratar de acomodar las fechas para que coincidan las finales de lo que uno trabaja a lo largo del torneo y coordinarse para que no te puedan quitar a tus mejores jugadores“, dijo Fabián en unas declaraciones difundidas por Mediotiempo.

Otros tres jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara se suman a la concentración de la Selección Mexicana.



Bryan González, Richard Ledezma y Efraín Álvarez fueron incluidos en la prelista y reportarán en el Centro de Alto Rendimiento tras la eliminación del Rebaño en la… pic.twitter.com/QwnahdBuaY — Editorial Diario Del Yaqui (@DDYoficialmx) May 19, 2026

El primer llamado de Javier Aguirre para los módulos de concentración fue de 12 futbolistas del torneo local. El club más afectado fue las Chivas de Guadalajara, equipo que perdió hasta 5 jugadores para la Liguilla 2026.

Los jugadores llamados fueron Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando “Hormiga” González, de las Chivas; Jesús Gallardo y Alexis Vega, del Toluca; Israel Reyes, del América; Érik Lira, de Cruz Azul; Guillermo Martínez, de los Pumas de la UNAM; Carlos Acevedo, del Santos Laguna y Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana.

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Marco Fabián siguió desarrollando el ejemplo del fútbol europeo. En el Viejo Continente aún se están disputando la parte final de los torneos ligueros. También está por jugarse la final de la UEFA Champions League. Ninguna selección está por encima de los clubes que buscan finalizar de buena manera la temporada.

“Nosotros estamos aquí en Europa y vemos que están terminando las ligas y la Champions League, mientras que en México es un poco diferente. Obviamente, todos estamos en el barco de la selección mexicana, pero es una situación un poquito incomprensible por parte de los clubes. Yo creo que hay que mejorar esa parte de la organización por parte de la Liga MX”, agregó.

La final del Clausura 2026 se desarrollará entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo. Los protagonistas de este encuentro serán Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. El conjunto Cementero perdió a Érik Lira y los auriazules cedieron a Guillermo Martínez. Ambos clubes tendrán la baja de un futbolista por la convocatoria de Javier Aguirre.

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