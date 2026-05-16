Germán Berterame el posible sacrificado, ¿cómo ha sido su temporada?

Cada vez falta menos tiempo para que las selecciones entreguen la lista oficial de convocados para el Mundial de 2026. Javier Aguirre y la selección mexicana tienen hasta el 1 de junio para compartir la lista final de 26 jugadores. Los reportes indican que uno de los grandes sacrificados en el ataque sería Germán Berterame.

Germán Berterame si logró entrar en la prelista de Javier Aguirre. Los otros atacantes que acompañan al delantero del Inter Miami son Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando “La Hormiga” González (Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca) y Roberto “Piojo” Alvarado (Guadalajara).

Raúl Jiménez y Santiago Giménez tendría su cupo asegurado por jerarquía. Existen otros arietes que aspiran entrar en la lista. Los otros dos que entran en la conversación son Guillermo “Memote” Martínez y Armando “La Hormiga” González. Germán Berterame habría perdido terreno.

✖️ ¿El sacrificado? Estas son las razones por las cuales Germán Berterame quedaría FUERA del Mundial ⬇️



📎 La participación del delantero pende de un hilo: https://t.co/GAe4VPVsaB pic.twitter.com/X1gFcxfa2n — La Afición (@laaficion) May 14, 2026

La temporada de Germán Berterame

Germán Berterame firmó por el Inter Miami en enero de 2026, proveniente de Rayados de Monterrey. Desde entonces, el delantero argentino, naturalizado mexicano, solo ha jugado 15 partidos con el conjunto de “Las Garzas”. Berterame ha podido apotar 4 goles y conceder 2 asistencias en poco más de 1,100 minutos dentro del campo.

El delantero nacido en Villa María ha sido un atacante muy utilizado en el Inter Miami. Germán Berterame ha visto acción en todas las jornadas de la Major League Soccer. De los 13 partidos del torneo, 10 ha iniciado desde el once.

Germán Berterame en El Tri

El delantero de 27 años debutó con la selección mexicana en un duelo amistoso contra Japón en septiembre de 2025. Desde entonces Berterame ha jugado 9 partidos con el conjunto de Javier Aguirre. En 338 minutos dentro del campo, Berterame ha aportado 2 goles.

Las dos anotaciones de Berterame se produjeron en duelos amistosos. El primer gol llegó el 15 de octubre de 2025 en un duelo amistoso contra la selección de Ecuador; el segundo tanto fue ante la selección de Bolivia en enero de 2026. Pero Berterame ha perdido la confianza el “Vasco” de forma paulatina,

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