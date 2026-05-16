El Atlante ya tantea en Europa a su próximo refuerzo para la defensa

El Atlante regresa a la máxima división del fútbol mexicano después de 12 años de ausencia. Los “Potros de Hierro” querrían volver por todo lo alto a la Liga MX. El Atlante contará con Miguel Herrera en el banquillo. En su regreso a la primera división querrían reforzar su defensa con el brasileño Lucas Fasson.

El reporte fue expuesto por el portal brasileño RTI Esporte. Según informó el medio sudamericano, representantes del Atlante contactaron al agente del jugador que milita en el Lokomotiv Moscú.

“El detalle es que Atlante, de México, contactó al representante del jugador en el país para conocer su situación financiera y contractual. Después de 12 años, el club competirá en la Liga MX y está trabajando para conformar un equipo competitivo”, explica el portal brasileño.

Sin embargo el reporte detalla que el atlante no sería el único club interesado en los servicios de Lucas Fasson. El Botafogo también intentaría adquirir al defensor de 25 años.

“El defensa Lucas Fasson interesa al Botafogo. El club mantiene conversaciones con el jugador para sustituir a Alexander Barboza, que se unirá al Palmeiras a partir del 20 de julio“, agrega el reporte.

Inter definiu um dos seus alvos prioritários na janela. Lucas Fasson (24), zagueiro de 1.87 de altura e que ficará livre em Julho, já que não renovará contrato com o Lokomotiv, da Rússia. Atlante, do México e Botafogo são outros dois times que já contataram o staff do jogador. pic.twitter.com/PGabrPIHqX — Lucas Collar (@LucasCollar) May 14, 2026

RTI Esporte puntualiza que desde el Atlante tendrían estipulado ofrecer una propuesta formal en las próximas semanas. El conjunto mexicano espera cerrar un acuerdo con Fasson por dos temporadas. Sin embargo, el defensor amazónico querría regresar a Brasil.

Lucas Fasson en Rusia

El Lokomotiv Moscú le dio la oportunidad a Lucas Fasson de tener su primera experiencia en el fútbol europeo. En julio de 2022, Fasson dejó el Club Athletico Paranaense para aventurarse en el complejo fútbol ruso.

Lucas Fasson es un defensor zurdo que puede manejar su otro perfil sin muchos problemas. Fasson puede jugar como central, lateral izquierdo e incluso ha jugado encuentros como mediocampista de corte. En esta temporada ha disputado 33 partidos (2,394 minutos dentro del campo), en los que ha participado activamente en ofensiva con 2 goles y 3 asistencias.

⚠️ Botafogo tentou, nos últimos dias, a contratação de Lucas Fasson, do Lokomotiv.



Alvinegro deseja assinar um pré-contrato, já que o vínculo do defensor vai até o meio do ano.



A operacional está travada até o momento, já que os valores oferecidos de salário e luvas ao defensor… pic.twitter.com/cFDubFEVQ6 — Informa Fogo (@informafogo) February 21, 2026

El delantero de 24 años está valorado en poco más de $4.5 millones de dólares. Sin embargo, el fichaje del brasileño no representaría ningún esfuerzo económico. Fasson finaliza su contrato con el Lokomotiv Moscú en junio de este año.

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