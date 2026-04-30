El “Hobbit” Bermúdez respalda el fichaje de Chicharito al Atlante

Después de 12 años de ausencia, el Atlante volverá a la Liga MX. “Los Potros de Hierro” vuelven a la primera división al adquirir el certificado de afiliación que le pertenecía a Mazatlán FC. El Atlante deberá reforzarse y Christian “Hobbit” Bermúdez no ve con malos ojos la llegada de Chicharito al equipo.

“Estoy con mucha ilusión, si bien siempre quise volver a primera división, se presentó esta oportunidad, entonces no la voy a desaprovechar, me voy a preparar muy bien”, dijo Bermúdez en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

El Atlante ya hizo sus primeros movimientos en el mercado. El más sonado fue la adquisición de Miguel Herrera como su director técnico. Luego del anuncio del “Piojo”, los rumores se han disparado sobre posibles nuevos fichajes que potenciarán al club. Uno de ellos es el de Javier Hernández. Christian Bermúdez no ve con malos ojos esta adquisición.

🚨💣 | EL ATLANTE FICHARÁ AL CHICHARITO HERNÁNDEZ



– Es oficial , el reciente ascendido a la Liga Mx irá por la leyenda viviente de Chivas Javier “El chicharito” Hernández



– El fichaje se hará oficial la próxima semana pic.twitter.com/3CkEsLBKIy — Futbol_Basico (@Futbol_basico) April 29, 2026

“No sé cómo esté preparado físicamente, al final no ha tenido actividad. Sabemos de la capacidad de Chicharito, en los partidos de Chivas veía poco, pero sabemos que es un jugador muy inteligente, donde si lo sabes aprovechar. Si sabes darle buenos pases, él las va a meter“, dijo Bermúdez.

Chicharito no juega un partido oficial desde noviembre de 2025. Javier Hernández tenía muy poco protagonismo en las Chivas de Guadalajara de Gabriel Milito. Desde entonces, en todo 2026, Hernández no ha jugado ni un solo partido oficial.

A pesar de que su último antecedente no es bueno, Javier Hernández es un jugador de mucha jerarquía en el fútbol mexicano. Chicharito jugó en clubes de la talla del Real Madrid, Manchester United, Sevilla, West Ham, Bayer Leverkusen, entre otros. La experiencia que Hernández le pueda aportar al camerino no está en discusión.

“Sería algo interesante, bueno, no sé qué vaya a pasar, no hace falta decidir la jerarquía de Chicharito. Lo conozco también personalmente, es un gran ser humano“, agregó Bermúdez.

Imaginémonos cosas de … ¿‘Potro’? 🐴



Atlante sueña en grande para su regreso a la Liga MX y el nombre que ronda es el de 'Chicharito' Hernández.



¿Realidad o fantasía? 🥵



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El oscuro regreso de Chicharito

Javier Hernández regresó a las Chivas de Guadalajara para el Clausura 2024. Desde entonces Chicharito disputó 4 torneos con el Rebaño Sagrado. El exjugador del Real Madrid disputó 41 partidos (poco más de 1,100 minutos dentro del campo), en los que pudo anotar 4 goles y conceder 1 asistencia.

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