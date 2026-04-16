En México reconocen el liderazgo e influencia que tuvo Alejandro Burillo Azcárraga

El deceso del empresario Alejandro Burillo Azcárraga generó todo tipo de reacciones en México, sobre todo en el entorno del fútbol profesional, en donde directivos, empresarios, líderes de opinión y periodistas, reconocieron su liderazgo e influencia en el Tricolor en la década de los 90 y principios del nuevo milenio.

En la mayoría de comentarios que se generaron después de que su familia confirmó su fallecimiento, se coincidió en el importante papel que jugó para que la selección de México recuperara su protagonismo y credibilidad después del triste capítulo de los cachirules que le quitó la oportunidad al Tricolor de participar en el Mundial de Italia 1990.

Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el fútbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó grupo Pegaso y varios negocios; un próspero… pic.twitter.com/tRD74OhyzF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 16, 2026

Las pugnas políticas en el balompié azteca en esa época arrebataron por única ocasión el poder de la Federación Mexicana de Fútbol y el manejo de la selección de México a Televisa para que lo administrara un grupo de empresarios encabezados por el polémico dueño del Puebla, Emilio Maurer y el empresario jaliciense Francisco Ibarra García de Quevedo.

No solo fue Alejandro Burillo un importante directivo del futbol mexicano y el creador del Abierto Mexicano de Tenis. También fue el valiente ejecutivo de Televisa que apoyó a Ricardo Rocha para divulgar los videos de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero.



Muere Alejandro… — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) April 16, 2026

Después de ese episodio y junto con la derrota de México en la semifinal de la Copa Oro de 1991 bajo el mando de Manuel Lapuente, que dio paso a la corta estancia del finado técnico argentino César Luis Menotti, el grupo encabezado por Burillo Azcárraga tomó el control completo de la Federación Mexicana de Fútbol y del Tricolor.

🕊️ Desde las 17:00 horas comenzó el velorio del señor Alejandro Burillo Azcárraga en la Funeraria Gayosso.



⚫️ Familiares, amigos y conocidos se han dado cita para despedir a una figura clave en el ámbito del deporte. pic.twitter.com/ECKuWvjWjV — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 17, 2026

Su primera decisión fue nombrar a Miguel Mejía Barón como técnico de la selección de México para el proceso eliminatorio del Mundial de Estados Unidos 1994 y como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol al empresario jalisciense Marcelino García Paniagua.

El control fue total y el apoyo incondicional a la selección nacional hizo que los entrenadores como Mejía Barón, Bora Milutinovic, Manuel Lapuente, Enrique Meza y Javier Aguirre, pudieran trabajar sin contratiempos y complicaciones que le permitieron al Tricolor coquetear con el éxito en las justas de la FIFA de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

Las reacciones

La influencia de Alejandro Burillo no solo se remitió al fútbol, sino que también fue el hombre importante de Televisa después del deceso de Emilio Azcárraga Milmo, apodado el “Tigre” y rescató de la crisis financiera a la empresa de televisión.

Murió Alejandro Burilio, quien fuera empresario y directivo de futbol, a los 74 años.



Fue dueño del Atlante e impulsor del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.



📷Cuartoscuro pic.twitter.com/gcX0fdFNH0 — Azucena Uresti (@azucenau) April 16, 2026

Después, su aporte en el fútbol de México, el Atlante y la selección de México fue definitiva para su consolidación hasta la fecha.

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