Luto en el fútbol de México: falleció Alejandro Burillo, ex dueño del Atlante

Treinta y tres años después de que iniciara el proyecto de reconstrucción del fútbol de México y sobre todo de la selección nacional, el empresario Alejandro Burillo Azcárraga dejó de existir a la edad de 74 años debido aparentemente a una enfermedad incurable que lo aquejó desde años atrás.

Burillo Azcárraga, sobrino del empresario Emilio Azcárraga Milmo y primo del actual dueño de Televisa Emilio Azcárraga Jean, fue el factor decisivo para que la selección de México completara una década de 1993 a 2003 con más éxitos y fracasos, pero sobre todo con un panorama internacional que ayudó demasiado al crecimiento de nuevas figuras del balompié mundial.

➕MUERE ALEJANDRO BURILLO AZCÁRRAGA 🕊️⚽



El histórico directivo y empresario mexicano llevó el mando de un Atlante que fue campeón en 2007 y quien marcó una época en el balompié nacional.



Además, fue reconocido por su labor en la promoción del tenis, con el Abierto Mexicano… pic.twitter.com/n68ZnMBu6h — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2026

Alejandro Burillo fue el primer empresario que tomó las riendas de Televisa después del llamado “Tigre” Azcárraga Milmo para impulsar un crecimiento internacional, tanto de esta empresa de televisión hasta impulsarla como líder del mercado latinoamericano, así como también coordinó todos los detalles de la selección de México por espacio de una década.

Bajo su gestión en Televisa, todavía se recuerdan sus diferencias con el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León y que se asegura le costó estar fuera del país azteca por un tiempo prolongado, después de que nunca pensó que este político tomara el poder tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Bajo su gestión, la selección de México obtuvo dos subtítulos de la Copa América, tanto en Ecuador 1933 como en Colombia 2001, dos terceros lugares en la misma competencia. Bajo su gestión, México participó en tres mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002.

🚨⚽ "Una de las figuras más importantes del deporte" ☹️ Alejandro Burillo murió a los 74 años tras enfrentar por varios años cáncer de piel. Dejó un legado importante al reestructurar el proyecto de la Selección Nacional, además de organizar el Abierto Mexicano de Tenis.… pic.twitter.com/6MAoepXmRV — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 16, 2026

En 1999, después de conseguir el tercer lugar en la Copa América de Paraguay, México se coronó en la Copa Confederaciones goleando 4-1 a Brasil que traía entre sus filas, entre otros, a Ronaldinho Gaucho

También bajo su gestión se sembraron las bases para el programa de surgimiento de nuevos valores en la selección de México y en el

Burillo Azcárraga ayudó a la creación de la infraestructura de la Selección Mexicana, como el Centro del Alto Rendimiento, que está avalado por la FIFA para la Copa del Mundo 2026, y en su paso por la Comisión de Selecciones Nacionales Mexicanas le dio oportunidad a técnicos como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović, Manuel Lapuente y Javier Aguirre.

Bajo el mando de Alejandro Burillo Azcárraga, el “Vasco” Aguirre recibió la alternativa como técnico de la selección de México en el Mundial 2002, en donde pudo haberse dado una participación histórica, pero terminaron cayendo con Estados Unidos.

🔴#ÚltimaHora🔴 Falleció Alejandro Burillo Azcárraga, ex directivo del futbol mexicano pic.twitter.com/n87yvgmfkP — REFORMA (@Reforma) April 16, 2026

En el fútbol de México, comandó al Atlante, un equipo con pasado histórico y que en el año 2007 logró el último título de Liga MX cuando se mudaron a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y con el que fue campeón en ese lugar.

En otros deportes también dejó huella, como el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en Acapulco, Guerrero, y que ha contado con la participación de las máximas estrellas del firmamento mundial del deporte blanco.

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