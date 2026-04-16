Guillermo Ochoa sería el primer seleccionado en reportar con México

Tal parece que Guillermo Ochoa está decidido a pelear por la titularidad de la portería de la selección de México, después de que se pudo conocer de manera extraoficial que será el primer jugador de Europa que reportará con la selección de México para la última fase de preparación previo al Mundial 2026.

De acuerdo a los últimos reportes de prensa, la lista de convocados se dará a conocer la próxima semana y los jugadores empezarán a reportar el próximo 6 de mayo, sobre todo los que militan en la Liga MX, hayan disfrutado una semana de vacaciones, pero en este caso Ochoa sería el primero que juega en Europa en arribar al Centro de Alto Rendimiento ubicado en el sur de la CDMX.

Memo Ochoa sabe que, para iniciar el Mundial como titular, el técnico Javier Aguirre revisará todos los detalles antes de tomar su decisión. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

En el calendario de actividades de la Liga de Chipre, el AEL Limassol terminará su participación el próximo 27 de abril después de que enfrenten al Anorthosis en los playoffs por no descender en la primera división de la liga chipriota.

El equipo donde milita el portero cinco veces mundialista de México ha resuelto los problemas de descenso al sumar diez puntos más que el antepenúltimo lugar de esta fase final del fútbol de Chipre y donde el trabajo del portugués Hugo Martins ha permitido salvarse de la quema.

Ochoa ha sido titular en el AEL Limassol durante los últimos encuentros y es que solo no fue considerado en el juego previo a la última Fecha FIFA porque recibió un permiso especial del club para integrarse antes a las labores de la selección de México.

Hasta el momento se perfila como titular Raúl “Tala” Rangel, portero de las Chivas, pero eso no es garantía de que el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca) la cosa continúe igual; por el contrario, habría que recordar lo que pasó en el Mundial de Sudáfrica hace 16 años, donde Aguirre le quitó la titularidad a Ochoa y se la otorgó a Óscar “Conejo” Pérez.

Para la competencia que se celebrará por primera vez en la historia en Estados Unidos, México y Canadá, la portería de México es una de las zonas donde más dudas existen dentro del cuadro nacional y por esa razón los 40 días que trabajará el Tricolor podrían ser la razón suficiente para que la mano que mece la cuna haga su trabajo.

Memo Ochoa al parecer echará toda la carne al asador en busca de la titularidad para el Mundial 2026. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

Memo Ochoa Magaña no juega un partido de la selección de México desde el 16 de noviembre de 2024, cuando jugó el partido de Nations League contra Honduras en San Pedro Sula y donde el Tricolor perdió 2-0.

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