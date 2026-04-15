El “Conejo” Pérez cree que el “Tala” Rangel será el titular de la portería de México

Óscar Pérez, exportero mundialista de México con Javier Aguirre en el 2002 y 2010, aseguró que Raúl “Tala” Rangel será el titular en el próximo Mundial, pero tampoco descartó que de última hora pudieran decidirse por Memo, como sucedió con él en Sudáfrica, donde le quitó la titularidad al cinco veces mundialista.

“Yo creo que Aguirre la tiene clara en la portería, pero tampoco descartaríamos que pudiera existir un tapado para la portería y como lo mencionan, a mí me tocó en esa ocasión en el 2010 y he declarado que el “Tala” lo ha hecho bastante bien; creo que ha cerrado mejor el torneo que en el anterior campeonato y te da un poquito más de claridad.

Pero creo que la realidad es que Javier los va a ver de cerca en esta última parte de la preparación, en este último tramo del trabajo de la selección. Uno conoce a Javier Aguirre y sabemos que no va a especular, busca seguridad, proyectarle eso a los jugadores, aunque habrá que esperar, pero insisto, el Tala creo que está listo para ser titular”, expuso el exguardameta de Cruz Azul, Pachuca, y Jaguares de Chiapas.

¿Cuándo les dijo a ti y a Memo quién iba a ser titular en el 2010?

No nos lo dijo. Creo que al final y recuerdo que hasta que no nos viéramos en la lista de qué íbamos a jugar, no lo iba a decidir, que hasta ahí estuviéramos tranquilos. Yo, la verdad, es que no me confié y después de tantos años y cosas que uno va viendo, dije que hasta que no me vea yo ahí en el pizarrón, en el cuadrito y vea mi nombre de inicio, hasta ahí voy a estar tranquilo. Fue hasta el día que nos dio la charla que vi que estaba en la lista que iba a iniciar conseguido al final creo que me preparé a fondo y siempre estuve concentrado para el día que se me requiriera y al final se dio que jugara gracias a Dios.

El momento en que Siphiwe Tshabalala vence al Conejo Pérez para poner adelante a Sudáfrica sobre México ante la marca de Ricardo Osorio. Crédito: Martin Meissner | AP

¿No viste que se enojara Memo cuando te eligieron a ti de titular, o si se lo tomó por sorpresa?

No creo, porque se portó como todo, un caballero, se comportó como todo un profesional. La verdad es que nunca tuvimos una complicación y te puedo decir que él siempre entrenó bien, aunque sí se veía un poco disperso, un poco sacado de onda, yo creo que así lo percibí y es una precisión personal, pero siempre entrenó y se preparó y conmigo muy bien. Nunca tuvimos un problema.

—¿Te cayó de sorpresa, pero dijiste, la verdad es que me la tengo que rifar?

Sí, yo dije: “Yo estoy listo para jugar y si me tocaba iniciar, estaría listo y al final me tocó, pero siempre traté de estar lo mejor posible. Traté de emplearme a fondo porque siempre la selección implica más que en los equipos y traté de llegar a un buen nivel. Además de la presión que existía y que ponía Javier sobre mí, apuntaba eso a exigirme yo más y no regalar nada. Eso me llevó a llegar a un buen nivel”.

¿En qué Mundial hubo más exigencia para ti, 2002 o 2010?

En el mundial 2002 quizá yo era debutante, pero en el 2010 no me podía equivocar porque yo ya tenía experiencia mundialista y la responsabilidad era muy grande. No podía fallar, no podía quedar mal, y creo que lo que me tocó participar, lo resolví. Lamentablemente, me hubiera gustado pasar la historia como ser parte de una selección que jugara los cinco partidos y no me tocó, aunque esperemos que esta selección le pueda dar esa satisfacción a la gente.

Memo Ochoa apareció en la banca de México de forma inesperada en el Mundial 2010 y ahora, 16 años después, podría repetirse la historia: que de pronto Aguirre se decida por él en lugar del Tala Rangel. Crédito: Ivan Sekretarev | AP

Dentro de tu experiencia, ¿crees que el “Tala”, Ochoa y Acevedo serán los mundialistas o hay espacio para un tapado como Gudiño o Carlos Moreno?

No creo que haya mucho cambio, no creo que haya espacio para eso. Al final yo creo que se va a seguir manejando por la misma línea, pero no descarto que haya posibilidades, porque lo están haciendo bien, como el caso de Jurado, que cerró muy bien. Moreno lo viene haciendo bien en Pachuca; Andrés Gudiño también lo tiene haciendo bien con Cruz Azul, pero tampoco es que tuvo mucho proceso y por ahí va el proceso.

Seguir leyendo:

– Para el “Conejo” Pérez sería un honor trabajar con el “Vasco”, pero aún no hay una oferta oficial

– El “Conejo” Pérez rechaza que Kevin Mier sea el villano o “traidor” en Cruz Azul

– Javier Aguirre “amenazó” al Conejo Pérez previo al debut del Tri en Sudáfrica 2010











