Para el “Conejo” Pérez sería un honor trabajar con el “Vasco”, pero aún no hay oferta oficial

Desde sus oficinas como titular del deporte del estado de Hidalgo, Óscar “Conejo” Pérez aseguró a La Opinión, vía telefónico que sería un honor incorporarse a la selección de México en el cuerpo técnico del nuevo técnico Javier “Vasco” Aguirre, pero el exportero mundialista titular en Corea-Japón y Sudáfrica 2010, adelantó que hasta el momento no existe algo forma o una invitación que pudiera establecer que será uno de los asistentes del flamante técnico del equipo nacional de México como entrenador de los porteros.

“Sin duda es muy atractiva la selección de México”, porque siempre será un honor y un orgullo para mí, pero bueno la realidad es que no he tenido comunicación con nadie, hay que ver cómo se da esto, pero hoy por hoy la verdad es que no hay nada”, expuso el exguardameta nacional en las justas mundialistas donde el “Vasco” Aguirre tomó las riendas del llamado Tricolor.

La llegada de Aguirre y Márquez ayudarán mucho a la selección de México

Por otra parte, el exdirigente de Cruz Azul y uno de los máximos referentes en la historia de la Máquina Celeste, se refirió a la llegada de Javier Aguirre y de Rafael Márquez a la selección de México, definiendo su nueva gestión como un tema positivo que permita recuperar la credibilidad en el equipo nacional azteca.

“Creo que la llegada de Javier va a ayudar mucho, tiene mucha experiencia, y seguramente podrá sacar un gran provecho a todos los jugadores, a todas las circunstancias que se están viviendo en la selección de México y sobre todo acompañado de Rafael Márquez, se potenciará el apoyo para los jugadores”, destacó Pérez que en su momento recibió el mayor espaldarazo del llamado “Vasco” en las justas universales de hace 22 y 14 años respectivamente, cuando peleaba el puesto titular con Jorge Campos y Oswaldo Sánchez, así como con Guillermo Ochoa y el propio Oswaldo.

El llamado “Conejo” también dijo que la combinación del Vasco y Márquez, seguramente le darán la estabilidad que faltaba a la selección de México: “Seguramente es una buena combinación, porque Rafa también es un ejemplo a seguir, es un icono del futbol en México, ha ganado todo. No lo conozco como entrenador, pero seguramente por algo estaba entrenando ahí en Barcelona”.

El ahora dirigente del deporte hidalguense también resaltó que, por un lado, el “Vasco” tiene experiencia, recorrido, colmillo, por el otro, Márquez, cuenta con conocimiento y manejo de grupo, por lo cual será una buena idea verlos trabajar en la selección de México.

“Así que conocimiento tiene Rafa, por lo cual creo que sumarán mucho los dos, junto con su cuerpo técnico de Javier, y me parece que es buena la decisión de colocarlos a los dos. Es gente que ya conoce la cultura del mexicano y creo que es de los más importantes en cuanto a la dirección técnica, así que creo que vendrán tiempos mejores para la selección”, finalizó el exportero de la Liga MX.

