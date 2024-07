Néstor de la Torre aseguró que los directivos del fútbol de México solo buscan salvar su pellejo

Para Néstor de la Torre, exdirigente de la selección de México del 2008 al 2010, así como con las Chivas del Guadalajara del 2002 al 2008 y del 2014 al 2015, la decisión de traer a Javier Aguirre y a Rafael Márquez por parte del alto mando de la selección de México, “se debe simplemente a una decisión que demuestra el miedo que tienen los directivos de hacer el ridículo en el próximo Mundial 2026. Es una decisión para salvar su pellejo”.

En charla telefónica con La Opinión, De la Torre no tuvo reparo en asegurar que la llegada de Aguirre en lugar de potenciar una mejoría, provocará que se vuelva a empezar de cero a dos años de disputarse un torneo de la responsabilidad de un Mundial, “por eso creo que aun con todo el impacto que tendrá la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez, creo que es una decisión que los directivos consideran como que será la aspirina que alivie todos los males y eso no es cierto”.

¿Entonces buena o mala la llegada de Aguirre a la selección de México?

Sigo pensando que Javier es un tipo, un entrenador de muchos logros, de mucho carácter, una gran facilidad para hablar con la Prensa, con los jugadores, va a generar un impacto muy fuerte inicial, con los jugadores de convencimiento, de compromiso, pero Javier tiene su estilo muy hecho hablando futbolísticamente y va a regresar a los jugadores a empezar de cero. Eso es lo malo que veo.

¿Entonces de nueva cuenta es una decisión al vapor de los directivos de la Federación?

Vamos a volver a empezar de cero, es nada más año y medio que falta para el Mundial y es una decisión para tratar de salir lo mejor librados y a lo que voy, es que los dueños siguen tomando puras decisiones para salvar su pellejo, para conveniencia comercial, para conveniencia económica, más no ven una ventaja futbolística, no hay sacrificio. Escuché hace poco que estaban tratando de posicionar a jóvenes en la selección, ¿pero me pregunto cuáles jóvenes, desde la vez pasada, el más joven era el “Chaquito” Giménez y de ahí en adelante los demás jugadores tienen 25, 26, 27 y hasta 28 años y que están apenas debutando en la selección, eso es una broma. Creo que en este Mundial 2026, vamos a ser la selección más vieja de todos los equipos que se presenten en el evento de la FIFA.

¿La llegada de Rafa Márquez, qué te dice, buena o mala?

Vuelvo a lo mismo, se trata de imagen, nada más querer dar imagen y nada más, tratan de darle aspirina a los aficionados. Hay que recordar que Rafa Márquez apenas tiene dos años en fuerzas básicas como técnico, no tiene nada de experiencia, nadie niega que fue un jugador virtuoso y lo que quieren es que ese gran jugador que tuvo México para aprovecharlo por su imagen, se me hace irrisorio que piensen que seguimos chupándonos el dedo. Es una broma y a veces hasta pesado seguir oyendo las tonterías que dicen pensando y tratando de convencer a los que analizamos el Futbol. Ellos creen que nos convencemos de todo lo que dice

¿Entonces esta aspirina, con el Vasco Aguirre y Rafael Márquez, no va a alcanzar ni para quitarse el dolor de cabeza que pueda surgir en el Mundial 2026?

Creo que ya nos estamos haciendo inmunes, ya nos han dado tanto, y tantos pretextos que ya ninguna medicina, nos hace efecto.

¿Ya se está normalizando el fracaso en la selección nacional..

Así es, porque ahora resulta que ganarle a Venezuela es un logro, ahora es increíble que esos son los grandes logros que tenemos

¿Qué te dice el que hayan salido Ivar Sisniega y Duilio Davino a dar la cara y explicar la llegada de Aguirre y de Rafa Márquez?

Eso fue decisión de los dueños, difícilmente creo que haya sido decisión de ellos, esto se está cubriendo y así como dijeron que no salía Jaime Lozano, también ahora dicen cualquier cosa, les ordenan que decir.

¿Con tu experiencia como directivo de la selección de México que es lo que se debería hacer?

No es que yo tenga una fórmula, pero sí me queda claro que no hay un plan definido para un crecimiento del fútbol en México. Hay muchas cosas que se pueden hacer y lo hemos mencionado 20 veces, pero les da miedo llevarlas a cabo. Sobre todo porque se les viene un compromiso muy fuerte a los directivos, un Mundial en tu casa, con la obligación de trascender, de tratar de no dar una mala imagen, si está fuerte el problema, pero esto es consecuencia de varios años. De más de cinco años de estar haciendo puras decisiones de conveniencia, de gusto, de logros personales, de peleas entre grupos. Tenemos varios años, seis o siete años de puras decisiones que no van a favor del crecimiento del fútbol mexicano

¿Qué te pareció la forma cómo se fue Jaime Lozano de la selección de México‘

Una lástima lo que pasó con una persona joven, con una persona que se prepara, que creo que tiene muy buen perfil y que lo hayan arriesgado tanto, metiéndolo de cabeza de un proyecto. Quisieron descubrir el hilio negro y no hacer los procesos normales y debieron haberle ofrecido meterse en un grupo de trabajo, más fuerte, con un técnico para que él se fuera fogueando y en el siguiente mundial, fuera el responsable, pero lo hicieron al revés. Primero lo meten de cabeza y después le dicen que se vaya de segundo, todo al revés. Esto ha tenido un costo fuerte, y desgraciadamente el perfil muy bueno de Jaime Lozano lo están estropeando.

¿Hizo bien en irse Jaime Lozano y no aceptar quedarse como auxiliar?

Siempre he mencionado que las elecciones más que otra cosa y herirse es un decir, para mí pusieron todas las cosas para que se fuera, hicieron todas las cosas adrede para que él se tuviera que ir. Primero hablaron de un consejo para que él tomara de ahí datos, porque el técnico que toma consejos tendría que ser de una persona de confianza, de personas cercanas a él. Entonces creo que él hizo bien, es saber, es difícil saber las circunstancias verdaderas, pero al parecer creo que sí tomó la mejor decisión.

