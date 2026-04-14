Concacaf vende la señal exclusiva a Netflix de la Copa Oro y de la Nations League 2027

La Concacaf y la plataforma de streaming por suscripción Netflix llegaron a un acuerdo para transmitir en exclusiva los partidos de la Copa Oro y Nations League 2027, lo cual sin duda será un duro golpe para los aficionados que por años gozaron de los partidos en forma gratuita, sobre todo de México.

Con este acuerdo, la compañía de streaming de entretenimiento reafirma su liderazgo en la transmisión de eventos deportivos de alto espectro y sobre todo en un panorama en donde la selección de fútbol de México representa un gran mercado, tanto nacional como en la Unión Americana.

BOMBAZO OFICIAL



Netflix acaba de anunciar que desde el 2027 transmitirá en México las finales de la Copa Oro y la Nations League de la Concacaf. Nueva era en los partidos de futbol. pic.twitter.com/RpPdcTRNUR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 14, 2026

Pero sin duda este será el golpe más duro para los aficionados, sobre todo en México, donde el Tricolor representa un gran producto comercial y cuya señal de sus juegos siempre se disfrutó en forma libre por los canales 5 de Televisa y 7 de TV Azteca.

La decisión de la Concacaf obedece al gran mercado que genera esta competencia, que en los últimos años, con el crecimiento futbolístico de países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Panamá, ha generado mayor atención y obviamente, mayores ingresos comerciales.

🚨 #OFICIAL | ACUERDO ENTRE CONCACAF Y NETFLIX



Concacaf y Netflix anunciaron un acuerdo de transmisión en México por cuatro años.



Este convenio le da a Netflix los derechos exclusivos para transmitir en el país las ediciones 2027 y 2029 de las finales de la Liga de Naciones de… pic.twitter.com/ltDlu56J2L — PLATINUM Sports (@PlatinumSportMX) April 14, 2026

Los ingresos que genera la Copa Oro para la Concacaf le permitieron explorar el mercado de las opciones y por esa razón ha decidido vender la señal exclusiva de este evento, por lo cual quien decida comprar los derechos de algunos partidos, como en este caso México, donde las empresas Televisa y TV Azteca quisieran mantener el gusto de sus televidentes, podrían llegar a un acuerdo con la empresa de streaming y transmitir los partidos como siempre, pero sin duda a un costo mayor y por ende con mayores complicaciones para encontrar patrocinios.

Netflix a partir de su aparición en el mercado en 1998, ha tenido un gran crecimiento, primero con la renta de películas y después de que la empresa Blockbuster en 1999 se negó a comprar a Netflix en 50 millones de dólares y después poco a poco con la renta de películas a través de la plataforma de streaming, movió el mercado para convertirse en un gigante de su ramo.

En 2013 inició sus producciones y a partir de ese momento se convirtió en el dueño del mercado de streaming con series y películas, hasta que en 2023, al comprar los derechos de un par de juegos de la temporada de la NFL el día de la Navidad, como fue el duelo entre Kansas City Chiefs con los Pittsburgh Steelers, así como el Ravens vs. Texans, entraron de lleno en el mercado para no irse jamás.

TUDN | TV Azteca tendrán los partidos de la selección mexicana, el resto será por Netflix. Para 2027 será bueno que ofreciera @NetflixLAT HDR O 4K lo dudo por que todos los deportes que han ofrecido hoy en día solo es HD 5.1 https://t.co/gXZMmZZi2M — Sofa Sports + (@NewTVMx) April 14, 2026

Por el contrario, al adquirir en 2025 los derechos de la WWE, dio un golpe sobre la mesa con la transmisión de los combates, así como varios documentales, peleas de box y ahora la Copa Oro 2027, después de que el año pasado TV Azteca no transmitió partido alguno de esta competencia.

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