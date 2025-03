Para Mauricio Pochettino de diez juegos, Panamá solo les ganaría uno

Mauricio Pochettino no tuvo otro camino que apechugar y reconocer el primer fracaso de su proyecto como técnico de Estados Unidos al caer 1-0 con Panamá, pero lo que le generó una molestia enorme fue la falta de intensidad y reacción que tuvo su escuadra a lo largo del encuentro en el Sofi Stadium.

Pero más allá de su frustración, el técnico argentino de la escuadra de las barras y las estrellas tuvo arrestos para decir que de diez juegos, seguramente Panamá solo les ganaría uno. La mala noticia es que ese juego se dio dentro de su proceso y representó su primera derrota en juegos oficiales en su proyecto.

Empero, su frustración fue evidente y la mostró al señalar que: “Me siento tan decepcionado, y todos nos sentimos decepcionados porque en la primera parte tuvimos un ritmo muy lento, creo que estuvimos o no sentimos demasiado cómodos en el campo, no mostramos agresividad con el balón”.

El estratega argentino también mostró su desacuerdo por la falta de rapidez para mover el esférico que mostró el cuadro norteamericano contra los panameños: “Creo que fuimos muy lentos. Por eso no apareció el espacio que intentamos tener”, destacó Pochettino

También añadió que: “Lo que necesitamos es ser competitivos. Y hoy, el equipo en la primera mitad no mostró la competitividad, que exigen este tipo de nivel. Nos sentimos realmente decepcionados hoy”.

El estratega argentino dijo que Estados Unidos mejoró en el segundo tiempo, pero que no les alcanzó para sacar adelante el encuentro:“Es cierto que Panamá es un equipo físico que es difícil encontrar el espacio porque el sistema que utilizan, 1-5-4-1, creo, no es fácil”,

Inclusive a manera de justificación, Pochettino, dijo que de 10 juegos contra Estados Unidos, los panameños solo ganarían uno, pero los hechos le jugaron una mala pasada, ya que dentro de esos diez juegos

La realidad es que el rostro impávido que mostró el técnico argentino al finalizar el juego contra Panamá fue el fiel reflejo de una tarde decepcionante para Estados Unidos y agrandó los reclamos por la ausencia del mexicoamericano Alejandro Zendejas que con su habilidad muy probablemente le habría dado mayor sensación de peligro al ataque de Estados Unidos que careció de chispa e inventiva.

La realidad es que el tropiezo con Panamá fue uno más de los dolorosos descalabros que ha tenido en duelos importantes el técnico sudamericano en torneos como la FA Cup, Carabao Cup y en la UEFA Champions League.

