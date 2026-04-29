Atlante oficializa a Miguel Herrera como su técnico para el Apertura 2026

Miguel Herrera regresará a las canchas después de que el Atlante anunció a través de una publicación en redes sociales el fichaje oficial del controvertido técnico que regresa a la Liga MX después de su malogrado proyecto en Xolos Tijuana y ahora buscará reverdecer lauros con los Potros

El llamado “Piojo” Herrera con esto concreta su tercera etapa como estratega del cuadro azulgrana, en donde estará acompañado por el argentino Federico Vilar y por Ricardo Carbajal, este último el director técnico más reciente en la Liga Expansión.

¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Herrera tomó su primera experiencia como técnico hace 24 años cuando dirigió a los Potros del 2002 al 2004, donde estuvo al frente en 97 encuentros, donde obtuvo 36 victorias, 31 empates y 28 derrotas. Después regresó al Atlante del 2010 al 2011 con 36 partidos dirigidos, donde registró 13 victorias, 8 empates y 15 derrotas.

Después de un gran recorrido por diferentes equipos y dos selecciones nacionales como la de México y Costa Rica, el “Piojo” Herrera regresa al Atlante, donde siempre se ha identificado y vivió sus mejores momentos como jugador y después como técnico entre azul y buenas noches, llegando a lo máximo a una semifinal contra Monterrey.

😎 ¡QUÉ FOTO!



El regreso del Atlante a la Liga MX será de la mano de 'Piojo' Herrera. pic.twitter.com/a9gGwg27Lh — Futbol Picante (@futpicante) April 29, 2026

Las redes sociales del Atlante por la mañana compartieron un diseño donde dieron pistas de que Miguel Herrera será el técnico y concretará su regreso a la Liga MX en 2024, donde en Xolos intentó manejar su idea futbolística sin éxito alguno.

Por la noche confirmaron la contratación del técnico que vio nacer su carrera como estratega al frente de los Potros y ahora, después de 24 años, regresa a su alma mater con la intención de hacer caminar a un equipo con muchas ilusiones y que buscará consolidar por enésima vez la imagen de los Potros en la Ciudad de México.

De ahí pasó a Costa Rica, donde terminó dejando fuera al cuadro tico del Mundial 2026 después de un paso turbulento y donde salió muy cuestionado por los aficionados y por la prensa, sobre todo por quedar detrás de equipos caribeños.

Los mejores momentos de Miguel Herrera se dieron en el Mundial 2014, en donde logró armar un equipo capaz de vencer a Camerún, empatar con Brasil y vencer a Croacia en una de las victorias memorables del Tricolor que dio paso al duelo contra Países Bajos.

En ese juego, el seleccionado azteca tuvo en un puño a los neerlandeses con un gol de Giovanni Dos Santos en el inicio del segundo tiempo, pero después el cuadro dirigido por Louis Van Gaal terminó dándole la vuelta a los mexicanos con un polémico penalti de Rafael Márquez sobre Arjen Robben.

Atlante hace oficial la llegada de @MiguelHerreraDT como su nuevo estratega. pic.twitter.com/1SwOYLrttz — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) April 28, 2026

En dicho encuentro se sigue cuestionando a Miguel Herrera por permitir que el equipo mexicano se replegara a cuidar el resultado cuando había tenido a los europeos en un puño y parecía que podía pasarles por encima con una de las actuaciones del seleccionazo azteca, pero al final todo quedó en un mero anhelo.

Seguir leyendo:

– Miguel Herrera respalda a los naturalizados en la selección mexicana

– En México reconocen el liderazgo e influencia que tuvo Alejandro Burillo Azcárraga

– América resbaló en casa con Atlas 0-1 y se saca la rifa del Puma para la liguilla













.