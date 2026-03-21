Miguel Herrera respalda a los naturalizados en la selección mexicana

A pocos meses del inicio del Mundial de 2026, muchos analistas y personalidades del fútbol han cuestionado la participación de futbolistas naturalizados en la selección mexicana. Sin embargo, hay otras voces que si respaldan la participación de este tipo de jugadores. Este es el caos de Miguel Herrera.

Para la Copa del Mundo de 2026, México puede contar con la participación de tres jugadores naturalizados. Miguel Herrera evaluó la posible participación de Germán Berterame, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. El “Piojo” considera que los tres jugadores pueden aportarle cosas positivas a los planteamientos de Javier Aguirre.

“Hoy puedo dar tres nombres y creo que se lo han ganado, tanto Berterame, Fidalgo, su trámite que fue un proceso largo y apenas se liberó, y Quiñones. Mucha gente no dice las cosas como son, él llegó a los 19 años a México y desde chavo está jugando. Lo compró Tigres, lo prestó a Puebla, luego lo vendieron al Atlas, luego al América, pero es alguien que está desde niño en México y quiere representarlo y lo está haciendo muy bien”, dijo Herrera en una entrevista para Heraldo Deportes.

Miguel Herrera considera que hay que aprovechar el nivel de futbolistas como Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo. Lejos de excluirlos por no haber nacido en México, el “Piojo” pide darle la oportunidad a futbolistas que tienen una larga historia compitiendo en el fútbol mexicano y que sienten ese arraigo por el país.

“Aprovechemos el momento del futbolista, luego veamos si estuvo bien o estuvo mal (…) Todos los extranjeros que se quedaron en este país y viven felices en este país, por qué les vamos a decir que son extranjeros; si están felices con nuestro México por qué no aceptarlos“, agregó.

Miguel Herrera y jugadores naturalizados

Cuando Miguel Herrera dirigió a la selección mexicana, El Tri no le cerró las puertas a los jugadores naturalizados. Un ejemplo de ello es que el “Piojo” contó con los servicios de Antonio Naelson para los duelos de repechaje al Mundial de Brasil 2014.

El “Piojo” también decidió convocar al argentino Vicente Matías Vuoso para la Copa América de 2015. Miguel Herrera, durante su etapa en El Tri, no le cerró las puertas a este tipo de jugadores.

Aunque no lo crean, pero en 2008 también se sufría ante Canadá. 😭💔



Ese gol por un momento le salvó la 'chamba' a Sven – Goran Eriksson y le dio a México un respiro para seguir soñando con asistir al Mundial de 2010. 😮‍💨



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