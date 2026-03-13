Miguel Herrera considera que Gilberto Mora no es bien valorado en el mercado

Gilberto Mora es una de las grandes promesas del fútbol mexicano. El mediocampista de 17 años ha demostrado su calidad sin alcanzar la mayoría de edad. Miguel Herrera avisó del talento del futbolista de los Xolos de Tijuana y comparó su estatus con el de Franco Mastantuono, delantero del Real Madrid.

“Morita” no para de recibir elogios en medio de la preocupación por su posible ausencia del Mundial de 2026, mientras se recupera de una pubalgia. Pero antes de la lesión Gilberto Mora era una pieza determinante en los Xolos de Tijuana.

Sebastián Abreu disfruta, por ahora, de la calidad de Gilberto Mora. Sin embargo, cuando era mucho más joven, Miguel Herrera ya había alertado de las cualidades de “Morita”. Algo similar ocurrió con Juan Carlos Osorio, entrenador que le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo del Tijuana.

“Yo cuando llegué a Tijuana era un chico de 13 años. La primera vez que lo vi dije: ‘¿Quién es ese niño?’. Era impresionante lo que hacía (…) Le dije a Gilberto Mora (padre): ‘Tu hijo es un fenómeno, es un jugadorazo’”, dijo Herrera en el canal de YouTube del periodista Antonio de Valdés.

Comparado con Franco Mastantuono

Franco Mastantuono es un joven atacante de 18 años que llegó al Real Madrid, proveniente de River Plate, a cambio de más de $50 millones de dólares. El conjunto merengue no tuvo problemas en blindar al delantero argentino con un contrato hasta junio de 2031 y una cláusula de rescisión de más de $1,000 millones de dólares. Miguel Herrera utilizó el caso de Mastantuono para ejemplificar la subestimación que hay en el mercado sobre el futbolista mexicano, puntualmente por Gilberto Mora.

“Yo lo comparo con Mastantuono, el que vendieron al Real Madrid. Para mí es mucho más el chavito Gilberto. A ese lo vendieron en 60 millones y de este hablan de 35 y dicen que están locos (…) Si fuera brasileño, uruguayo o argentino, en ese precio lo estarían vendiendo”, sentenció el exseleccionador de México.

Gilberto Mora tiene como agente a Rafaela Pimienta. Esta misma representante fue la encargada de llevar a Santiago Giménez al Milan. Según informaciones de Transfermarkt, “Morita” tiene un valor que a penas supera los $12 millones de dólares.

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