Miguel Herrera cree que hubo malas intenciones de personas de su entorno cuando dirigía a Costa Rica

Miguel Herrera no tuvo un buen paso por la selección de Costa Rica. El “Piojo” no pudo clasificar a los Ticos al Mundial de 2026. Incluso, el conjunto costarricense no pudo hacerse con un cupo al repechaje. Los resultados no acompañaron a Herrera, pero su entorno tampoco.

Después de varios meses de no haber logrado el objetivo con Costa Rica, Miguel Herrera ya comienza a revelar detalles de su proceso al mando de los Ticos. El entrenador mexicano aseguró que no todos “remaban” para el mismo lado durante su proceso.

“Mala leche hay en todos lados y sí me encontré gente mala leche en Costa Rica, pero al final de cuentas es parte del trabajo”, inició Herrera en el podcast ADN Mora 2.

Miguel Herrera aseguró que en su ruta clasificatoria hubo personas que mostraban un doble discurso: uno directo a sus oídos y otro en los medios. El “Piojo” recordó que recibió muchos críticas en los medios de difusión.

“Se me acercaron y me dijeron tú eres el mejor, tu equipo de trabajo y estamos contigo y al día siguiente me estaban dando con todo en su programa”, recordó.

Sin embargo, tras su mala experiencia en la selección de Costa Rica, Miguel Herrera no generalizó. El “Piojo” no metió a todos los costarricenses en la misma bolsa. Herrera tuvo calificativos positivos para describir a los aficionados Ticos. “Van con el puñal (…) Si con cinco no voy a calificar a cinco millones de habitantes que son extraordinarios”, aclaró.

Miguel Herrera en Costa Rica

El veterano estratega mexicano dirigió 15 partidos en el banquillo de la selección de Costa Rica. Miguel Herrera dejó un balance de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. El “Piojo” no pudo llevar a los Ticos a la Copa del Mundo en un grupo que compartió con Nicaragua, Haití y Honduras.

