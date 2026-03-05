Sebastián Abreu pide no presionar a Gilberto Mora

Gilberto Mora es una de las figuras jóvenes más destacadas del fútbol mexicano. Hay mucha expectativa con que el mediocampista mexicano pueda llegar a la Copa del Mundo de 2026. Sebastián Abreu pide paciencia con su jugador.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana presentaba dolencias musculares que fue asociado a una posible fatiga. Sin embargo, los exámenes determinaron que Gilberto Mora sufría una pubalgia crónica. De 10 a 12 semanas se estima que amerite su recuperación.

Ante este panorama, la insistencia de los medios de difusión ha sido notable para entender cómo va la recuperación del futbolista mexicano. Sebastián Abreu pide paciencia. “La presión es más mediática, periodística. En el club no se lo está presionando, todo lo contrario, se lo está acompañando para que se recupere”, dijo el estratega de los Xolos en rueda de prensa.

🟢 ¿Cómo va la recuperación de Gilberto Mora? Sebastián Abreu habla sobre la presencia del mexicano en el encuentro ante Atlas.



📹 @jmanuelfigueroa



🔴 https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/JRVkH7VZjt — La Afición (@laaficion) March 5, 2026

El “Loco” destacó que la presión que hay puesta sobre él podría afectarlo. Sebastián Abreu es un jugador con experiencia en dos Mundiales. Abreu conoce cómo es el clima hostil a la espera de la convocatoria de Javier Aguirre.

“A veces te pueden dar las mejores máquinas para recuperarte, pero hay una que ninguna computadora maneja: la mental”, destacó el entrenador de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora no juega un partido oficial con el club desde el 18 de enero de 2026. El futbolista de 17 años jugó una mitad en el duelo de los Xolos de Tijuana contra el Atlético San Luis. Desde entonces el mexicano no ha vuelto a pisar el campo.

“Sabemos muy bien lo que necesita y lo que menos necesita es que estemos exigiendo respuestas rápidas. El organismo es sabio y la mente administra las sensaciones”, concluyó.

🚨🤯 GOL DE GILBERTO MORA EN LIGUILLA ANTE TIGRES!



LLEGA A 13 G+A ESTA TEMPORADA CON XOLOS Y SELECCION MEXICANA. 17 AÑOS. 💎



pic.twitter.com/VWe11u04ne — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 27, 2025

