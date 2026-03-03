Luis Figo candidatea a México en el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Estados Unidos, México y Canadá son los afitriones del torneo. Luis Figo, exjugador de la selección de Portugal, mencionó a sus candidatos para quedarse con la Copa del Mundo. Figo le lanzó un guiño a México.

El exfutbolista del Real Madrid está en México para disputar el partido de Leyendas en el Estadio Akron de Guadalajara. Figo se ganó el aplauso de los presentes en la conferencia de prensa al nombrar a México como un posible candidato a la Copa del Mundo.

“Yo creo que el favorito es México… Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?“, dijo la leyenda del fútbol portugués.

¿LUIS FIGO CON VOZ DE PROFETA? 👀🇲🇽



Ojo con las palabras que mencionó el portugués mientras le preguntaron por las selecciones que darán la sorpresa en el Mundial…



Mientras tanto se le espera en su aparición n el clásico de leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid.



🎥:… pic.twitter.com/cD1b0RsRL3 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 2, 2026

Sin embargo, Luis Figo nombró a otras selecciones de mayor prestigio que podrían conquistar el Mundial de 2026. En su lista solo nombró a campeonas del mundo, con la excepción de Portugal.

“Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España y espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, agregó.

Portugal quedó emparejada en el Grupo K del Mundial de 2026. El conjunto de Cristiano Ronaldo jugará ante el ganador del Repechaje A (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia. “Espero que sea Portugal, pero si no, no sé. Es complicado hoy poner a una selección favorita”, concluyó Luis Figo.

Fase de grupos del Mundial de 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Playoff D de la UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia del Norte).

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y el ganador del Playoff A de la UEFA (Italia, Gales, Bosnia e Herzegovina o Irlanda del Norte).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del Playoff C de la UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del Playoff B de la UEFA (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia).

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y el ganador del Playoff Intercontinental 2 (Bolivia, Irak o Surinam).

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del Playoff Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Sigue leyendo:

– Érick Sánchez considera que el futbolista mexicano es subestimado

– Miguel Layún respalda la convocatoria de Álvaro Fidalgo con México

– Óscar Pérez no descarta a Guillermo Ochoa del Mundial

– El VAR revisará más jugadas en el Mundial de 2026