Miguel Layún respalda la convocatoria de Álvaro Fidalgo con México

En las últimos meses han surgido muchas críticas por la convocatoria de futbolistas naturalizados a la selección mexicana. Las disconformidades han surgido a pocas semanas de que Álvaro Fidalgo tenga su primer llamado con El Tri. Miguel Layún, exjugador del conjunto azteca, defendió la convocatoria de futbolistas naturalizados y utilizó como ejemplo a Zinedine Zidane.

Miguel Layún utilizó como referencias a grandes selecciones en el mundo que convocan a futbolistas nacidos en otro país. El exjugador del América insinuó que no es ninguna rareza ver a jugadores que representen el país en el que no nacieron.

“¿Qué otra selección te puedo decir? Portugal… A ver, ¿cuántas selecciones europeas no están llenas de marroquís…?”, inició Miguel Layún.

El dirigente de la Kings League Américas utilizó un ejemplo puntual en el mundo del fútbol. Miguel Layún mencionó el caso de Zinedine Zidane. El exjugador del Real Madrid tiene ascendencia argelina, pero representó a la selección de Francia. Sin embargo, Zidane si nació en Francia.

“Bueno, Zidane, ¿de dónde es Zidane? ¡Argelia! Entonces, ¿por qué a Zidane lo alabamos en Francia y en México no podemos tener el placer de tener a un naturalizado que nos de lo que no tenemos”, explicó.

Naturalizados con Javier Aguirre

Javier Aguirre tiene varios futbolistas naturalizados en su universo. Los que tienen una mayor oportunidad de ir a la Copa del Mundo con México son Germán Berterame (nacido en Villa María, Argentina) y Julián Quiñones (nacido en Maguí Payán, Colombia).

El próximo que podría sumarse en la lista es el español Álvaro Fidalgo. El exjugador de las Águilas del América nació en Oviedo, España. Sin embargo, el mediocampista del Real Betis sería el próximo llamado por Javier Aguirre a la selección mexicana. El “Maguito” jugó cinco temporadas en la Liga MX.

