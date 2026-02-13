Álvaro Fidalgo responde a la negativa de Héctor Herrera para que vaya a El Tri

Álvaro Fidalgo puede ser la próxima pieza que Javier Aguirre pruebe en la selección mexicana. El mediocampista del Real Betis tendría todo en regla para poder defender los colores de México. Sin embargo, Héctor Herrera no está muy contento con ello. Fidalgo le respondió al jugador de Houston Dynamo.

Héctor Herrera argumentó que en esa posición México tiene mucho talento. Además, el ex capitán de El Tri prefiere que se le de la oportunidad a un futbolista mexicano antes que a un naturalizado. Fidalgo le respondió a Herrera.

“No somos enemigos. Tenemos una relación muy buena. Lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto”, dijo Fidalgo en una entrevista con la Cadena SER.

Independientemente de lo que piense Héctor Herrera, Álvaro Fidalgo está consciente de que la decisión recae en Javier Aguirre. Además, esto no generaría muchos problemas en el vestuario. Desde hace mucho tiempo que “HH” no forma parte de las convocatorias de México.

“Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto”, agregó.

¿Qué dijo Herrera?

Héctor Herrera encendió el debate al rededor de El Tri. El mediocampista mexicano aseguró que si él fuese el seleccionador no llevaría extranjeros a El Tri. En ese caso jugadores como Obed Vargas, Julián Quiñones, Julián Araujo, Germán Berterame y Santiago Giménez tampoco serían tomados en cuenta.

“Si fuera el mandamás de la selección no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país… Mira que tengo amistad con él (Fidalgo), lo quiero mucho y lo admiro mucho como jugador, pero yo preferiría darle la oportunidad a algún mexicano”, sentenció.

