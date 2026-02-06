FIFA habría dado luz verde para que Fidalgo sea convocado a la selección de México

Todo indica que el primer llamado a la selección de México del exmediocampista del América, Álvaro Fidalgo, estaría a punto de concretarse después de que supuestamente la FIFA validó la documentación presentada por la Federación Mexicana de Fútbol para el cambio de Federación del jugador del Betis.

De acuerdo a una información manejada en el periódico Récord, la FIFA habría validado la información presentada por las autoridades mexicanas para permitir que el actual jugador del Betis de Sevilla sea convocado por el técnico Javier Aguirre para la próxima fecha FIFA de marzo donde se enfrentarán a Portugal el 28 en la reinauguración del estadio Azteca y el 31 contra Bélgica en Chicago.

Antes todo dependerá de la reunión que en los próximos días sostendrá el jugador con el técnico de la selección de México en España, donde se manejarán los detalles de su llamado al cuadro nacional y también su peso específico en el cuadro nacional.

Frente a este gran deseo de encontrar en Fidalgo al garbanzo de a libra que tanto han buscado las autoridades del fútbol de México desde hace casi un siglo con 17 jugadores naturalizados que han vestido la camiseta nacional, la mayoría sin pena, ni gloria.

Quizá entre los más destacados sobresale el nombre del brasileño Antonio Naelson “Sinha” en el Mundial de Alemania 2006 bajo el mando del argentino Ricardo Antonio LaVolpe, quien también recurrió a su compatriota Guillermo Franco por su gran capacidad, pero desafortunadamente resultó lesionado.

Los trámites

Dentro de los trámites que se han realizado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol ante la FIFA, las autoridades mexicanas enviaron toda la documentación requerida por la Comisión del Jugador y después de 48 horas de evaluación terminaron aprobando el cambio de Federación.

Inclusive la FIFA ya reconoció el cambio para defender a la selección de México, registrando el cambio en la Asociación de Jugadores y aparece ya como jugador del cuadro azteca

Los planes para convocarlo

El ruido que se ha hecho por el posible llamado de Álvaro Fidalgo llegó a un grado que ya existían planes para llamarlo para el juego de preparación del combinado azteca el próximo 25 de febrero en la ciudad de Querétaro contra Islandia, pero su contratación con el Betis retrasó esos planes debido a que solo asistirán jugadores de la Liga MX

Por esta razón, Fidalgo es esperado en la lista oficial para el duelo del 28 de marzo contra Portugal de Cristiano Ronaldo, en donde podría ser el marco importante para que aparezca el jugador español naturalizado mexicano.

En caso de ser llamado deberá competir por un sitio en la lista final del Mundial con Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Gilberto Mora, Charly Rodríguez y Brian Gutiérrez, en lo que se pronostica como una disputa importante y que solo beneficiará a la selección mexicana.

