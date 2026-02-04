México espera la respuesta de la FIFA para convocar a Álvaro Fidalgo

No obstante que de primera mano parecía que la partida de Álvaro Fidalgo lo alejaría de la selección de México, la realidad es que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) están haciendo todo lo contrario y solo esperan la respuesta de la FIFA para convocarlo al Tricolor del “Vasco” Aguirre.

De acuerdo a la información de la cadena ESPN, los directivos del fútbol de México solo esperan la comunicación oficial para que el actual mediocampista del Betis de Sevilla y con pasado triunfal en el América sea convocado al equipo nacional azteca.

Dicho medio de comunicación aseguró que después de consultar a una fuente enterada del estatus en los trámites para recibir luz verde de este organismo para incorporarlo a la selección de México, sobre todo después de que se ha seguido el trámite de enviar la documentación en tiempo y forma al órgano rector del fútbol mundial.

“La FMF envió los documentos a FIFA y estamos a la espera de lo que resuelvan”, dijo este funcionario enterado del asunto y que generó dicha información extraoficial bajo la condición de mantener el anonimato, pero reiterando de que los trámites siguen su curso.

Los trámites

En los requisitos que exigía la FIFA para considerar los cinco años de residencia ininterrumpida de Álvaro Fidalgo en México y considerar el cambio de Federación, el español los cumplió el pasado lunes 2 de febrero, precisamente el mismo día que partió para España para reportarse con el Betis de Sevilla.

Fidalgo está naturalizado mexicano desde hace dos años y después de cumplir con el último trámite administrativo, todos los obstáculos para ser considerado en la selección de México han sido solventados, por lo cual solo se espera la respuesta de las autoridades de la FIFA.

Hoy os hablo con el corazón en la mano.

La palabra la tiene la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, que se encarga de analizar las solicitudes de cambio de federación y que tiene a su cargo la revisión de toda la documentación enviada por la FMF, tal como lo hicieron en su momento otros jugadores que han defendido la playera de la selección de México y que

Su paso por México

Álvaro Fidalgo construyó una sólida carrera en el fútbol de México después de que llegó por consejo del extécnico de las Águilas, el argentino Santiago Solari en febrero del 2021 procedente del CD Castellón, después de que había coincidido con el estratega en el Castilla, filial del Real Madrid.

En el América jugó 226 partidos y anotó 22 goles, constituyéndose pieza clave del tricampeonato del cuadro americanista, después de en sus inicios tuvo muchas complicaciones como en aquella semifinal de vuelta en que perdieron por un penalti que le atribuyeron contra el Toluca.

En caso de que se autorice el cambio de federación, el mediocampista estaría en condiciones de ser llamado para la fecha FIFA de marzo en donde México enfrentará a Portugal el 28 en la reinauguración del Estadio Azteca y el 31 en Chicago contra Bélgica.

El propio Fidalgo ha reiterado que: “Soy mexicano, es una posibilidad que tengo, está todo en el aire. Estoy centrado en hacer bien las cosas aquí”, en lo que podría ser la enésima vez que la selección de México espera encontrar un garbanzo de a libra entre los jugadores que ha naturalizado y hasta el momento salvo el brasileño Sinha, el resto ha pasado entre azul y buenas noches.

Diecisiete naturalizados en la historia de la selección

Hasta el momento son 17 los jugadores naturalizados a través de la historia de la selección de México en donde se incluye a Germán Berterame (Argentina), Julián Quiñones (Colombia), Rogelio Funes Mori (Argentina), Christián Giménez (Argentina), Damián Álvarez (Argentina), Lucas Ayala (Argentina), Leandro Augusto (Brasil), Matías Vuoso (Argentina), Guillermo Franco (Argentina), Antonio Naelson “Sinha” Brasil, Gabriel Caballero (Argentina), Carlos Lara (Argentina), Carlos Blanco (España), Jorge Romo (Cuba), José López Herranz (España), Lorenzo Camarena (España) y Julio Lores (Perú).

Álvaro Fidalgo se convertiría en el jugador número 18 naturalizado en portar la camiseta verde de la selección de México en el afán de los directivos en encontrar al talento no formado en México para dar un paso histórico en el próximo Mundial.

