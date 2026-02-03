Álvaro Fidalgo dice estar en excelente estado físico y quiere debutar con el Betis el jueves

El Real Betis oficializó este martes la llegada de Álvaro Fidalgo, quien fue presentado como nuevo futbolista verdiblanco y dejó claro que su fichaje era una decisión totalmente convencida: la respuesta a si quería vestir la camiseta bética fue “un sí de manual”. El centrocampista hispano-mexicano aseguró además que está listo para competir de inmediato y que su objetivo es “estar el jueves contra el Atlético” de Madrid en la Copa del Rey, ya que llega “físicamente al mil por cien”.

Un fichaje soñado tras cinco años en México

Durante su presentación, Álvaro Fidalgo confesó que el mercado invernal ha estado cargado de emociones. Por un lado, vivió “momentos demasiado felices” por concretar su llegada a un club que considera “increíble” y por el que ha “luchado mucho” para cumplir “este sueño y tener esta oportunidad”. Sin embargo, también reconoció haber atravesado “momentos demasiado tristes” tras despedirse del Club América, equipo en el que militó durante cinco temporadas.

Tras su etapa en México —país cuya nacionalidad adoptó— el futbolista nacido en Oviedo explicó que sentía que “tocaba dar el paso a otro lado” y se planteó: “qué mejor que volver a casa”. Sobre su elección, subrayó que el Betis “tiene cosas que hablan por sí solas”, por lo que “no ha hecho falta convencer(lo)” y concluyó que “no podía firmar en un sitio mejor”.

Perfil futbolístico y adaptación al fútbol español

El nuevo mediocentro verdiblanco se definió como un jugador que busca “siempre tener la pelota, ser una solución para el compañero” y aportar “calidad y sacrificio al equipo”. Además, se describió como “una persona sencilla” y un profesional que se entrega “desde el primer día hasta el último”.

Esa mentalidad, explicó, fue clave para ganarse “el cariño de la gente en México”, donde reconoció que “el fútbol es más trabado, más lento”, por lo que admitió que puede “notar el cambio” en su regreso a Europa. Aun así, espera que esta transición no afecte una posible convocatoria con la selección mexicana, la cual aseguró que “está un poco en el aire”.

El agradecimiento de Fidalgo a México y su deseo europeo

Álvaro Fidalgo se mostró especialmente emotivo al hablar de su paso por el país norteamericano, asegurando que se siente “en deuda” con México, adonde llegó “siendo un niño, teniendo que demostrar muchas cosas en un club en el que hay que rendir desde el minuto uno”.

Sobre esa exigencia, explicó que se tomó “esa presión como un privilegio”, ya que “allí era feliz pero necesitaba jugar en Europa”, una aspiración que ahora concreta con su llegada al fútbol español.

"Fueron muchos años en México con muy buenos momentos. Me llevo cosas increíbles de allí. Me tocaba dar el paso a otro lado y qué mejor que volver a casa".



La relación con Isco y su pasado en el Real Madrid

El centrocampista también se refirió a su relación con Isco Alarcón, capitán del Betis, a quien conoce “de verlo entrenar” en las categorías inferiores del Real Madrid. Recordó además que debutó con el primer equipo blanco bajo las órdenes de quien considera su “padre deportivo”, Santiago Solari, en un partido de Copa del Rey ante el Melilla.

“Es imposible que me pueda comparar con Isco. Es uno de los grandes talentos de España. Es la persona que más me impresionó en los partidos y en los entrenamientos del Madrid. Somos jugadores de perfiles diferentes. Ya debuté en el Madrid con Isco en el campo. Es una comparación imposible”, afirmó.

Ángel Haro destaca a Fidalgo como apuesta de presente y futuro

Por su parte, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, valoró el fichaje de Álvaro Fidalgo —quien firmó contrato hasta junio de 2030— como una incorporación estratégica para el club.

“Un jugador de mucho talento. En el América ha liderado los títulos de ese equipo” y que llega “en una edad magnifica”, afirmó Haro, quien lo definió como “un jugador de presente y futuro” al que la entidad andaluza venía “siguiendo desde hacía tiempo”.

