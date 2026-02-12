Julián Araujo reafirma sus razones por las que no jugó con Estados Unidos

Julián Araujo es uno de los jugadores habituales en las convocatorias de Javier Aguirre. El defensor mexicano nació en Estados Unidos, pero decidió representar a México por su conexión familiar. El lateral del Celtic cumplió un sueño al uniformarse con los colores de El Tri.

Araujo nació en Lompoc, California. El defensor de 24 años fue formado en el fútbol estadounidense. Sin embargo, el joven lateral siempre tuvo el deseo de defender la camiseta de sus grandes figuras e ídolos.

“Idolatraba a Rafa Márquez, Andrés Guardado, Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Memo Ochoa y Raúl Jiménez. Soñaba con jugar con ellos y ponerme la camiseta mexicana. Nunca tuve ese sentimiento con el equipo nacional de EE. UU. Nunca me desperté para ver un partido de EE. UU.”, dijo Araujo en una entrevista para el canal de Youtube del Celtic.

El rol de la familia

Julián Araujo recordó que su familia jugó un papel fundamental en el desarrollo de afecto sobre la cultura mexicana y la selección azteca. El exjugador de Los Angeles Galaxy valora sus raíces por su conexión familiar.

“Siempre teníamos barbacoas familiares con mis tíos y todos bebiendo cuando jugaba la selección nacional mexicana. Amo y respeto a los EE. UU., y es parte de mí, pero no hice el cambio antes porque no tenía mi pasaporte mexicano”, explicó.

Julián Araujo jugó todas las categorías inferiores con la camiseta de Estados Unidos. El futbolista del Celtic defendió los colores de la USMNT en las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-19, Sub-20 y Sub-23. En total jugó 24 partidos con las categorías juveniles del conjunto estadounidense. Pero en agosto de 2021 debutó con El Tri y cumplió su sueño.

“Mi sueño siempre estuvo puesto en la selección nacional mexicana. Fue una decisión que tomé de corazón. Incluso si solo hubiera jugado un juego, el sentimiento que tuve cuando me puse la camiseta con mi apellido fue algo que quería traer a casa para mi familia”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Antonee Robinson no ve a Raúl Jiménez como un enemigo

– Héctor Herrera le cierra las puertas de El Tri a Álvaro Fidalgo

– Oribe Peralta prioriza a los mexicanos por encima de los naturalizados

– Julián Araujo llega al Celtic bajo un clima de desestabilización