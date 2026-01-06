Julián Araujo llega al Celtic bajo un clima de desestabilización

Julián Araujo busca tener más minutos de juego para poder ser un jugador elegible para El Tri para el Mundial de 2026. Al intentar conseguirlo, Araujo salió cedido del Bournemouth al Celtic. Sin embargo, en Escocia encontró mucho desorden.

Wilfried Nancy era el entrenador encargado del Celtic para el momento en el que se hizo efectivo el traspaso de Julián Araujo. No obstante, en pocos días tras la llegada del mexicano, Nancy fue destituido de su cargo.

“El Celtic Football Club anuncia hoy que ha decidido rescindir el contrato del entrenador Wilfried Nancy con efecto inmediato. El club agradece a Wilfried por sus esfuerzos y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Sus asistentes también dejarán el club con nuestros buenos deseos”, escribió el club en un comunicado.

👊 Martin O'Neill's message to supporters, after answering the Celtic call for a second time this season. pic.twitter.com/60udHDy3Cx — The Celtic Way (@celticway1888) January 5, 2026

Inestabilidad en el Celtic

A finales de octubre, poco tiempo después de haber iniciado la temporada, Brendan Rodgers tomó la decisión de renunciar a su cargo como entrenador del Celtic FC. Esto ocurrió tras una derrota 3-1 contra el Hearts. Rodgers dejó un registro de 83 victorias, 20 empates y 20 derrotas en 123 partidos dirigidos en el club.

Martin O’Neill asumió el banquillo en función de un interinato que podría llegar a su fin en cualquier momento. O’Neill dejó un buen registro de siete triunfos y una sola derrota en ocho partidos. Pero a principios del mes de diciembre el club tomó la decisión de destituirlo para darle el puesto a Wilfried Nancy.

Nancy era el estratega que le iba a dar un proyecto con buenas bases al club, pero eso no fue así. Wilfried Nancy solo estuvo un mes al cargo del conjunto escocés. Nancy dejó un balance de 2 victorias y 6 derrotas. Este lunes fue destituido.

BREAKING: Wilfried Nancy has been sacked, Celtic have officially confirmed 🚨 pic.twitter.com/rTZFNRgB4g — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 5, 2026

Ahora el cargo lo vuelve a asumir Martin O’Neill, el mismo estratega que cerró el año fuera del banquillo. Bajo esta inestabilidad llega Julián Araujo. El defensor mexicano tendrá que ganarse un puesto en el club, después de varios meses de inactividad en Inglaterra. El Mundial de 2026 luce complejo para Araujo, pero en la gestión del club de O’Neill podría estar su boleto al torneo.

