El mexicano Julián Araujo fue contratado por el Celtic de Escocia

Julián Araujo, defensa de la selección de México, está empecinado en jugar el próximo Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo cual al no tener minutos con el Bournemouth de la Premier League decidió aceptar una oferta del Celtic de Escocia.

Con apenas 12 partidos disputados en los últimos dos años, Araujo perdió mucho protagonismo y momentos que le permitieron destacar con LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) y después con la Unión Deportiva de Las Palmas que lo llevaron a la Premier League donde vivió sus horas más oscuras a causa de las lesiones y falta de actividad, ahora se le abre un panorama diferente.

🎙️ New signing Julián Araujo spoke with @CelticTV after joining the club on loan from AFC Bournemouth

La mejor noticia es que el fichaje es con el Celtic de Escocia, uno de los equipos llamados grandes de Escocia, que le podrían dar minutos para que el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, lo pueda voltear a ver y luche por un sitio en el Mundial 2026 con Mateo Chávez, Kevin Álvarez e Israel Reyes.

Sin duda, la mejor decisión del mexicano que en sus propias palabras mostró el beneplácito que le representó encontrar un sitio aparentemente mejor para buscar un sitio en la selección de México:”Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar y trabajar duro con los demás jugadores para que nuestra afición tenga éxito”.

Se trata de uno de los clubes más importantes de ese balompié, aunque lo más importante es que no tendrá que pasar por un profundo proceso de adaptación, ya que solo se moverá unos kilómetros más al norte, además de que el inglés no es una inquietud.

🗣️ "We have just got to be confident and to go out there and play our game."



Our new Bhoy, Julián Araujo sat down with the media in his first ever media conference with the club ahead of #CELRAN

Para el mexicano será su cuarto club en Europa después de formar parte del Barcelona, donde no vio acción, Las Palmas y Bournemouth, aunque hasta ahora no ha sido capaz de encontrar la constancia que desearía, sobre todo aquella que le permitió disputar más de 100 juegos con LA Galaxy.

Un mexicano más en el fútbol escocés

Julián Araujo se sumará a la larga lista de mexicanos que han participado en el fútbol escocés, entre ellos Efraín Juárez, actual técnico de los Pumas, Gabriel Rojo de la Vega, Antonio Portales, Carlos “Gullit” Peña, Eduardo Herrera, Diego Pineda y César Garza.

De esta forma, Araujo, que ha disputado dos partidos con la selección mayor intentará conseguir un sitio en el Mundial, en una empresa que luce como casi imposible, pero todo puede suceder, como el caso de Luis “Cadáver” Valdés en el Mundial de 1994, Ricardo Peláez en 1998, entre otros seleccionados más.

