Antonee Robinson no ve a Raúl Jiménez como un enemigo

México y Estados Unidos tienen una férrea competencia para conocer cuál es la selección que marca la pauta en Concacaf. En medio de esta competitividad, los duelos entre ambos pueden tener fuertes roces. Antonee Robinson tiene a Raúl Jiménez como un “enemigo” en la región, pero un aliado en el Fulham.

En una entrevista con NBC Sports, Antonee Robinson reveló que Raúl Jiménez es uno de los futbolistas más tranquilos de la selección mexicana. El defensor del Fulham aseguró que el exjugador del América no es tan irritable como sus compañeros de selección.

“Aunque es un jugador de élite, y a pesar de la férrea rivalidad que tenemos con ellos, siempre fue uno de los jugadores que nunca me molestó. No quiero decir que él no sienta la rivalidad, pero nunca fue tan irritante como pueden llegar a ser otros jugadores de México“, dijo Robinson.

Este contexto pudo haber hecho mucho más fácil la buena relación entre Raúl Jiménez y Antonee Robinson dentro del Fulham. No había ninguna aspereza que limar con la llegada del mexicano. Robinson agradece tenerlo como compañero.

“Cuando lo ficharon, me di cuenta de que es un tipo muy amable, un gran compañero y muy querido por el resto del equipo (…) Su compromiso con el equipo es increíble, siempre lo pone por delante. Es el tipo de jugador que quiero a mi lado“, reconoció Antonee.

El Mundial es un arma de doble filo

El defensor de 28 años espera con ansias la Copa del Mundo de 2026. Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá. Antonee Robinson considera que ser locales es una presión, pero a la vez una motivación adicional para afrontar esta competencia.

“Creo que es presión y motivación a la vez. A mí me gusta estar bajo presión. Estoy seguro de que si los demás chicos pueden verlo como un empujón anímico, será bienvenido. No creo que no lo vean así, jugando en casa en el que es, quizás, el torneo deportivo más grande del mundo”, explicó.

Estados Unidos quedó emparejado en el Grupo D del Mundial de 2026. La USMNT de Mauricio Pochettino se medirá con las selecciones de Paraguay, Australia y el ganador del Repechaje C de la UEFA entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumania.

