¿Cuántos mexicanos tienen más de 100 goles en Europa?

Raúl Jiménez sigue agrandando su legado en el fútbol. En la última jornada de la Premier League, Jiménez alcanzó su gol 200 como futbolista profesional. En Europa ya superó la barrera de los 100 goles. Son pocos los mexicanos que ha alcanzado las 3 cifras de goles en el Viejo Continente.

En el último duelo contra el Manchester United, Raúl Jiménez convirtió un gol por la vía del penal en el minuto 85 de partido. Sin embargo, el gol del mexicano no impidió la derrota de su club 3-2 ante los “Red Devils”.

Esta anotación le permitió a Raúl Jiménez llegar a los 200 goles en su carrera. El delantero azteca alcanzó esta cifra redonda después de haber anotado con el América, Wolverhampton, Benfica, Atlético Madrid y el Fulham. En el Viejo Continente tiene 117 goles marcados y la cifra sigue en aumento.

Mexicanos con más de 100 goles en Europa

Son pocos los futbolistas mexicanos que han podido llegar a las tres cifras de goles en el Viejo Continente. El más icónico de todos es el que lidera la lista y por mucho. Hugo Sánchez convirtió 313 goles en Europa. Esas anotaciones se produjeron con las camisetas del Real Madrid, Atlético Madrid, Rayo Vallecano y el LASK Linz.

El siguiente en la lista es Javier Hernández. Chicharito marcó 127 goles en Europa. El exjugador de las Chivas de Guadalajara alcanzó estos registros en sus etapas con el Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham United, Real Madrid y Sevilla.

El último en la lista es Raúl Jiménez. Como ya ha sido mencionado antes, Jiménez ha marcado 117 goles en Europa. El exfutbolista del América está a 10 anotaciones de igualar el segundo puesto en esta tabla de delanteros legendarios.

Santiago Giménez podría ser el próximo mexicano en sumarse a esta lista. El futbolista del Milan acumula 72 goles en el Viejo Continente. El “Bebote” solo tiene 24 años. Otros jugadores que se quedaron a las puertas se quedaron Hirving Lozano con 75 goles y Carlos Vela (ya retirado) con 95 anotaciones.

Sigue leyendo:

– Raúl Jiménez asume su rol dentro de la selección mexicana

– Chicharito habría sido clave en el fenómeno de la “Hormiga” González

– El “Chepo” De la Torre lamenta el paso de Chicharito en las Chivas

– Javier Aguirre comparó a Germán Berterame con Hugo Sánchez y Chicharito