Raúl Jiménez asume su rol dentro de la selección mexicana

Raúl Jiménez sigue demostrando que es uno de los delanteros que debe guiar a la selección mexicana en el Mundial de 2026. El atacante azteca mantiene un buen nivel en el Fulham y reconoce que no le pesa su papel de ser uno de los líderes dentro de El Tri.

En las últimas cinco jornadas de la Premier League, Raúl Jiménez ha tenido una gran influencia dentro del Fulham. El delantero mexicano ha aportado tres goles y una asistencia para la causa del conjunto inglés. De hecho, en la última jornada marcó el azteca gol de el triunfo en la victoria 2-1 contra el Chelsea.

El exdelantero de las Águilas del América es uno de los atacantes mexicanos de mejor nivel en la actualidad. Se prevé que Raúl Jiménez será el líder del ataque mexicano en el Mundial de 2026. Jiménez está a gusto con este rol dentro de la selección azteca.

“Me gusta ser ese jugador a seguir, ese líder que tanto fuera como dentro del campo, que quiere dar lo mejor de sí mismo para pro del equipo y ayudar a mis compañeros a sacar su mejor versión”, dijo Jiménez en unas declaraciones recopiladas por AS México.

Raúl Jiménez con El Tri

El delantero del Fulham mantiene unos buenos números con la camiseta de El Tri en sus últimas convocatorias. Raúl Jiménez ha marcado cuatro goles en los últimos seis partidos con la camiseta de El Tri.

El atacante nacido en Tepeji del Río de Ocampo es uno de los delanteros de mayor experiencia dentro de la órbita de la selección mexicana. Raúl Jiménez ya acumula 123 partidos con la camiseta de El Tri. El atacante del Fulham ha aportado 44 goles y 16 asistencias para la causa del conjunto azteca.

